Tiktoker asegura que los millennials envejecen mejor que la generación X y el debate está que arde

La plataforma de videos cortos TikTok se ha convertido en un espacio donde los usuarios comparten sus opiniones y desencadenan debates sobre diversos temas, y una de las discusiones más recientes ha sido sobre la apariencia física y el envejecimiento de las generaciones millennial.

Millennials vs. Generación X: El video de TikTok que desató controversia sobre el envejecimiento

Todo comenzó el 6 de marzo cuando el usuario de 37 años @bautistud habló sobre este tema y publicó un video en el que aseguraba que la generación millennial envejece mejor que la generación X.

"Voy a decir esto un poco más fuerte para los de la Gen-Z. Los millenials se ven fantásticos para nuestra edad y no puedes decir lo contrario. Y la razón por la que crees que no nos vemos bien para nuestras edades es porque hemos establecido el nuevo estándar de cómo se ve envejecer", fue la manera en que inicio su teoría.



Después, se comparó a sí mismo con fotos de famosos pertenecientes a la generación X, comenzando con el actor Al Bundy, quien protagonizó la comedia familiar 'Married With Children' en 1987, cuando él tenía poco más de 40 años. Luego, continuó con una imagen de Jason Alexander, el participante de la serie 'Seinfeld', a sus 31 años. Ambos, a pesar de estar en sus treinta y cuarenta años respectivamente, lucían con arrugas marcadas en el rostro y poco cabello.

También comparó su físico con el de las edades de los personajes de todo el elenco de la sitcom 'Cheers', la cual debutó en 1982.

Quizá el ejemplo más impactante que dio fue el de Steve Martin y Diane Keaton, quienes en 1991 participaron en la cinta 'Father of the Bride', cuando tenían aproximadamente 45 años y parecían más de la tercera edad gracias a su canoso cabello.

"Hay un mundo en el que los tres íbamos a la misma escuela primaria", fue la manera en que bromeó el tiktoker respecto a la imagen de los dos actores.

¿Qué piensa Internet acerca de la teoría de envejecimiento de los millenials?

Dicho material se hizo viral de inmediato con más de 7 millones de views y obtuvo casi 25 mil comentarios, los cuales se mostraron del lado del tiktoker, pues apoyaron su teoría sobre el lento envejecimiento de los millenials.

"Las vitaminas de los Picapiedra todavía están en nosotros disolviéndose lentamente y haciéndonos envejecer gradualmente jaja", "Se tenía que decir y se dijo", Los millennials tienen la fuente de la juventud y el trauma", "Los millenials establecen los estándares pero la gen z los revierte, como que tienen 21 y parecen de 33. ¿Cómo?", "Porque disfrutamos de nuestra infancia y seguimos aferrándonos a ella para sobrevivir a la edad adulta" o "Lo siento... ¿tengo dos años MÁS que George Costanza?", fueron algunos de ellos.



Si bien no hay explicación científica que pueda revelar el por qué de este fenómeno, los internautas mencionaron que el cuidado de la piel, el trabajo y el no fumar puede contribuir a ello.

"Es la forma en que vivimos y no fumamos cigarrillos 24/7", "Muy cierto. Pero, ¿es el cuidado de la piel?", "No fumar, no tomar el sol y no poder permitirse salir tenía que tener sus ventajas", "No fumamos ni vaporizamos en nuestros años de formación", "Es que nosotros sí usamos bloqueador solar", "Es porque tenemos varios trabajos y casi nunca vemos el sol. No puedes envejecer por el sol si estás dentro todo el día" y "Creo que es porque mucha gente fumaba cigarrillos casualmente en el día y millennials fueron traumatizados con los anuncios contra el humo".



¿Tú que piensas acerca de esta teoría? Dinos en los comentarios.

