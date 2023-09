Chica se disfraza de 'La monja' para ir al cine y se convierte en la sensación: todos le pedían foto

Cada vez más personas se animan a asistir disfrazadas al estrenarse una película, como lo vimos meses atrás ante la llegada de 'Barbie' a la pantalla grande.

Joven usa disfraz de 'La monja' para ir al cine: video de TikTok se viraliza por la reacción de las personas

Quien lo hizo de una manera impactante fue la usuaria de TikTok @la_tropipop_santos, pues el pasado 18 de septiembre publicó cómo asistió al cine vestida del popular personaje Valak, es decir la monja demonio para ver la cinta 'La monja 2'.

"Me voy a ir disfrazada de la monja para ver la peli ¿qué puede pasar?", es el texto que acompaña el clip.



Primeramente se le ve llegando a una plaza comercial en compañía de su pareja, quien sin pena tomó su mano y fueron juntos al cine.

Al ingresar de manera inmediata comenzó a llamar la atención de quienes paseaban por la plaza. No pasó mucho tiempo para que comenzaran a pedirle fotos y a saludarla a pesar de que no la conocieran.



La tiktoker con gusto accedió a cada foto, aunque confesó que la más extraña fue una donde le pidieron que posara junto a un bebé, quien la miró confundido.

Cuando fue momento de ver la película reveló que los empleados de cine también quedaron encantados con su disfraz y hasta le pidieron fotos mientras estaba en el área de los sanitarios.

Algo que divirtió a los usuarios de TikTok es que la chica disfrazada de 'La monja' incluso se pudo a trapear los pasillos de cine, lo cual provocó risas a su novio, quien la grabó en todo momento.

Lo más curioso es que a pesar de su aspecto macabro ningún niño terminó llorando al verla y hasta sonreían al tomarse fotos con ella.

Al final del clip la chica mostró que cuando llegó a casa se quitó el maquillaje y la prótesis de látex que se colocó en la nariz para parecerse aún más al personaje.

En tan solo 24 horas su tiktok se hizo viral juntando más de 3 millones de vistas y en los comentarios, los internautas dejaron en claro que les encantó la idea de su disfraz.

"Lo mejor, el niño posando feliz para la fotito", "La cara de la bb 😂 JAJA", "Es la monja más divertida que he visto 😂 da miedo pero sin dar miedo, bien feliz", "Te quiero mucho amiga que se disfraza de la Monja. Me encanta lo extrovertida que eres", "Jajaja trapeaba en monja 🤣🤣 te faltó el bailecito de la feria", "Eso es saber divertirse excelente", "Te quedó genial", "Me gustó esta monja jajaja muy divertida", o "Ame 🥰 yo también querría mi foto contigo", es la manera en que reaccionaron.



Por otro lado, quien a la par recibió felicitaciones fue la pareja de la chica, debido a que muchos remarcaron que la apoyó en su idea y siempre estuvo a su lado.

¿Ya habías visto el video? Dinos en los comentarios.

