Mono se roba la tarea de un niño y mamá lo graba para que la profesora le crea: video viral

Video Mono roba la tarea a un niño y lo tienen que grabar para que la maestra le crea

Para no entregar la tarea que les dejan en la escuela, los niños pueden inventar todo tipo de pretexto. Algunos incluso son muy ingeniosos o elaborados, como cuando aseguran que un animal se comió o se robó su cuaderno.

Aunque suene a broma, esto sí le ocurrió al hijo de la tiktoker @jenioronaq, quien compartió en su red social un video de un mono araña sosteniendo el cuaderno de tareas del menor. La mujer lo grabó con la finalidad de tener pruebas de lo ocurrido.

Mono que robó la tarea de un niño se vuelve viral

El clip, que no dura más de 30 segundos, Janeth, como se hace llamar la usuaria de TikTok @jenioronaq, muestra al mono araña mientras inspecciona con cuidado cada detalle de la libreta amarilla en una noche en Sinaloa, México.

“Por si no te cree la maestra. Un chango se llevó el control de tareas del niño y por eso no va a hacer la tarea ahora”, expresa la mujer.



Además de grabarlo como evidencia, en caso de que la profesora no creyera la versión del niño, la tiktoker intenta hacer bajar al animal, aunque no conocemos el desenlace de la historia, ya que Janeth tiene su cuenta privada en TikTok.

“¡Un chango! Eh, maestra, por si no le cree a mi hijo Eh, dámelo, dámelo, chango”, grita la mujer.

Mamá graba a mono que se robó el cuaderno de su hijo Imagen Imagen creada con Inteligencia Artificial

Perro se hace viral no por comerse la tarea de un niño: Se comió 4 mil dólares

Después de que muchas personas usaran el pretexto del perro se comió mi tarea, recientemente se hizo viral la historia de un ‘lomito’ que ingirió 4 mil dólares (68 mil 122 pesos).

De acuerdo con la información de CNN, Cecil no había hecho nada malo en su vida, hasta que se comió una fuerte suma de dinero de sus dueños.



Resulta que su dueño llegó a su casa en Pittsburgh, Estados Unidos, después de pasar al banco y dejó el dinero sobre la mesa, ya que iba a pagar a unos trabajadores que construyeron una valla en su propiedad, pero solo le tomó media hora al perro destrozarlo todo.

“Yo estaba como ‘oh, Dios mío’, cuando vi todo ese dinero esparcido en el suelo y luego Cecil se quedó allí inmovil”, relató Clawton Law, dueño del perro.



Al final, Clawton y su esposa Carrie pegaron todos los billetes, incluyendo los pedazos que el perro vomitó y defecó, lavando con cuidado cada pedazo. Al final, el banco cambió los billetes dañados y lograron juntar 3 mil 550 dólares.

¿Qué harías si tu mascota rompiera la tarea de tu hijo?