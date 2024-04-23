La historia detrás del mapache viral que nos ha hecho bailar con ‘Pedro, Pedro, Pedro’

Video Un ‘mapache bailarín’ invadió las redes sociales: La historia detrás del video viral

El video del mapache que parece bailar al ritmo de la canción ‘Pedro’ se ha convertido en toda una sensación en las redes sociales gracias a su pegajosa melodía que lo acompaña, sumándose a la lista de otros animales que se han hecho virales en TikTok.

¿De dónde proviene este adorable roedor y su famoso video? Aquí está la historia detrás de este momento viral.

El mapache que protagoniza el video viral con la canción 'Pedro' se llama Ginger Imagen TikTok @fleksa30

El origen del mapache bailando ‘Pedro’

El mapache apareció por primera vez en la cuenta del usuario ruso llamado @Fleksa30. A través de su perfil de TikTok, este dueño ha compartido varios videos de las divertidas andanzas del animal.

En septiembre de 2023, @Fleksa30 publicó el primer video de Ginger, como se refiere al animal mediante un hashtag, donde muestra cómo intenta treparse a un mueble. Días después, compartió el clip donde parece que el mapache está bailando y ,aunque en ese momento no tenía la canción viral, comenzó a ganar seguidores debido a su ternura.



El video original de Ginger, que se publicó ese mismo mes, con la canción ‘Pedro’ se hizo famoso gracias al japonés Naoufumi Iwatani, quien decidió montar la grabación del mapache con la canción de Raffaella Carrá, una cantante italiana.

Como era de esperarse, los internautas quedaron encantados con el mapache y la canción, quienes no dejaron pasar la oportunidad de dejar su opinión.

“Cuéntanos más de Ginger, por favor”, “Es tan lindo”, “Lo amo”, “Quiero uno igual”, “¡Por fin lo encontré!”, “Se parece a ‘Rigby’ de ‘Un Show Más’”, “Te voy a seguir solo por los videos del mapache” y “Qué lindo es Pedro/Ginger’”, fueron algunos de los textos.



Además de subir el famoso video viral, el usuario ha compartido otros videos de Ginger, como la vez que la llevó al parque o el día que conoció un gato, alejándose un poco para evitar algún altercado.

Uno de los clips que más conmovió a los internautas fue la vez que grabó al mapache viendo ‘Guardianes de la Galaxia 3’ en su celular, en especial la escena en la que Rocket Racoon encuentra encerrados a los cachorros de su especie, ya que los internautas recordaron que la película aborda la experimentación con animales.

¿Quién es Raffaella Carrá, la mujer que canta ‘Pedro’?

La canción ‘Pedro’ fue lanzada en 1980 como parte del álbum ‘Mi spendo tutto’. Sin embargo, fue el DJ Jaxomy y Agatino Romero quienes crearon una versión tecno de la canción, la cual se compartió en las plataformas digitales el 29 de marzo de 2024.



Desde entonces, ‘Pedro’ se ha convertido en un fenómeno viral. Su baile y la pegajosa melodía han conquistado a usuarios de todo el mundo.

¿Ya sigues a Ginger/Pedro en TikTok?