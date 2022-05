La modelo latina con Síndrome de Down que está conquistando las pasarelas: ella es Jessica

En los últimos años los estándares de belleza han evolucionado, en consecuencia, ahora vemos mayor diversidad de mujeres en la industria de la moda.

De hecho, las modelos con Síndrome de Down también son íconos fashionistas que protagonizan las pasarelas y sesiones de fotos.

Jessica Jacinto, la modelo venezolana con Síndrome de Down que revoluciona las pasarelas

A la edad de 14 años, la joven modelo fue invitada a un concurso de belleza exclusivo para niñas con Síndrome de Down, el cual ganó coronándose así como Miss Princesa Teen.

En ese momento su mamá notó que la pasarela era la verdadera pasión de su hija, por lo que se puso manos a la obra para ayudarla a seguir en ese camino.

“En ningún deporte la vi feliz, vi que ella estaba perdiendo el tiempo y yo perdiendo el mío también. Cuando la vi caminar por la pasarela me di cuenta de que este era su mundo, no el mío”, contó en entrevista la mujer a ‘Bright Side’, en 2022.

A pesar de las dificultades, modelar ha hecho que Jessica Jacinto se sienta empoderada

Pese a ir a castings y buscar oportunidades laborales en Instagram para Jessica, su madre notó que aún falta mucho camino por recorrer en cuanto a la inclusión en la industria de la moda.

Si bien varios empresarios y diseñadores venezolanos la han aceptado en sus pasarelas, hay agencias que le cerraron las puertas.

“Todavía hay un largo camino por recorrer en Venezuela en términos de inclusión. Las pocas grandes agencias de modelos en las que he tratado de meterla para darle un empujón siempre me dicen que me van a llamar y nunca lo hacen, lo mismo pasa con algunas marcas”, contó en entrevista la mujer a ‘Bright Side’, en 2022.



Claro que Jessica Jacinto no se deja vencer por estos obstáculos y persevera en su carrera porque ser modelo le ha ayudado a empoderarse.

“Para mí ser modelo es como estudiar una carrera que te gusta, que realmente te apasiona, y aunque no lo creas, se necesita dedicación e innovación para superarte. En el momento en que estoy en la pasarela, me convierto en otra persona. Es casi como si alguien más dentro de mí saliera de repente. Me siento empoderada”, contó Jessica Jacinto a ‘Bright side’ (2022).

Además de modelo, Jessica Jacinto es brigadista especial de la Cruz Roja

En 2017, la chica participó en el programa ‘Somos diferentes, pero no inferiores’, organizado por la Cruz Roja Venezolana.

El objetivo de dicho proyecto era capacitar a jóvenes con Síndrome de Down para que se sintieran más útiles de sus comunidades al aprender primeros auxilios, atención preventiva de la salud e incluso preparación para desastres.

Jessica Jacinto obtuvo el diploma de brigadista especial de la Cruz Roja y paralelamente ganó mayor confianza en sí misma para realizar cualquier actividad.

“Ser miembro de la Cruz Roja fue una experiencia muy linda y educativa, de la cual me siento muy orgullosa. El proyecto me mostró que podía hacer cualquier cosa que me propusiera y que podía realizar varias actividades. Por eso estoy en una academia de baile, también en patinaje”, comentó la modelo con Síndrome de Down a ‘Bright Side’, en 2022.