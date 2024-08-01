Juegos Olímpicos 2024

Mexicanos bailan 'Payaso de rodeo' en los Juegos Olímpicos y conquistan París con sus pasos: video

La presencia de los aficionados mexicanos en los Juegos Olímpicos 2024 le ha dado un toque festivo a las calles de París. Un grupo de mexicanos se reunió en la Plaza de la Bastilla y puso a bailar a la ciudad con la famosa coreografía de 'Payaso de rodeo'.

Video Mexicanos se ponen a bailar en París y se roban el protagonismo en los Juegos Olímpicos: videos

Los mexicanos le han dado un toque divertido y emocionante a los Juegos Olímpicos de París 2024. Su energía y entusiasmo son inconfundibles y traspasan fronteras, llegan a estadios, calles, plazas e incluso al metro de la vibrante capital francesa.

En medio de las celebraciones en torno a las justas deportivas y para festejar las medallas que México ha ganado, la afición azteca puso a bailar a la gente en las calles parisinas con la famosa coreografía de 'Payaso de rodeo'.

@ofeliamartinez8498

♬ sonido original - ofeliamartinez849


Varios mexicanos. además de algunos europeos y latinoamericanos, se reunieron en la Plaza de la Bastilla, uno de los sitios más importantes de la historia francesa, para bailar la emblemática coreografía.

En uno de los videos se puede ver a un grupo de personas perfectamente coordinados en los pasos de baile. La escena resultó en un espectáculo colorido y vibrante que ha dado la vuelta a Internet.

En el clip, de fondo, se aprecian los aros olímpicos que aportan un toque adicional de entusiasmo a la celebración. La energía de estos mexicanos fue tan contagiosa que algunos transeúntes se sumaron al baile en señal de camaradería.

@dx_360podcast

Ningún evento se pierde la magia de la música mexicana. Y acá en #París “El #Payaso de Rodeo” hizo vibrar a franceses, extranjeros y más mexas. #olympics #juegosolímpicos #parís2024 #paris #france #color #méxico #música #music #payasodelrodeo

♬ sonido original - Dx360

Desde luego, el video se volvió viral con 1.9 millones de reproducciones, además de 233 mil likes y mil 122 comentarios.

“México se ganará la de oro por ser en país más desmadroso y alegre en París”, “Como México no hay dos, amo mi México y su gente”, “es un orgullo de ser mexicano. Se gane o se pierda México siempre deja huella en cada país al que asiste”, “te puedes ir de México, pero México nunca se irá de ti”, “Viva México, ya vimos que sí se puede. Eso es todo, a festejar en grande”, son algunos comentarios de apoyo que se leen en la red social china.

'Payaso de rodeo' ya es una tradición en los eventos importantes

Este fenómeno no es nuevo; la afición mexicana tiene una larga tradición de alegrar los eventos deportivos internacionales con su presencia y entusiasmo.

En el Mundial de Qatar, los mexicanos también demostraron su capacidad para contagiar alegría y amor por la fiesta, la música y el baile. La coreografía de "Payaso del Rodeo" se ha convertido en un símbolo, un estandarte y una tradición en estos eventos, que capturan la esencia del espíritu festivo mexicano.

@ivansfull1

El payaso de rodeo llegó a Qatar 🇶🇦 #viral #zyxcba #parati #qatar #mexicanos

♬ sonido original - ivansfull
