El atleta de los Juegos Olímpicos que usa a Bob Esponja como amuleto: lo lleva en esta prenda

Tarsis Orogot no solo brilló en la pista, también en redes sociales gracias a sus icónicos calcetines de personajes animados. Desde Bob Esponja hasta los Minions, su estilo ha llamado la atención del público y medios en los Juegos Olímpicos de París 2024.

El velocista ugandés Tarsis Orogot no solo ha llamado la atención del mundo por su agilidad en la pista, sino por su colorido y único estilo que le ha dado el toque divertido a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Orogot, quien fue uno de los atletas favoritos en estos juegos, destacó en la justa deportiva no solo por sus logros en la pista de atletismo, también por sus elecciones de vestimenta, particularmente sus calcetines de personajes animados, que se han convertido en su inconfundible sello personal. Este detalle lo ha convertido en una sensación mediática y en las redes sociales.

Tarsis Orogot tiene sus calcetines de la suerte y son de dibujos animados como Bob Esponja y Minions.
Imagen Getty Images.


El corredor apareció en la pista de París luciendo unos calcetines decorados con la imagen de Bob Esponja, el famoso personaje animado de Nickelodeon.

Estos calcetines además de ser el amuleto de buena suerte para Orogot, quien ganó su serie preliminar con un tiempo de 20.32 segundos, atrajeron la atención de los fanáticos y los medios de comunicación de todo el mundo.

En su cuenta de Instagram, el atleta compartió el mensaje "Viviendo un sueño", acompañado de fotos y vídeos de su triunfo, así como publicaciones de diversos medios internacionales que destacaban tanto su victoria como su inusual vestimenta.

Su particular y peculiar estilo no es algo nuevo, ya que Orogot ha mostrado cierta preferencia por el calzado y los accesorios llamativos a lo largo de su carrera.

Durante la semifinal de los 200 metros, Orogot sorprendió una vez más al aparecer en la pista un par calcetines tridimensionales de los Minions que incluían detalles como gafas y brazos que sobresalían, lo que hizo que su presencia no pasara desapercibida.

Tarsis Orgot.
Imagen Getty Images.

Aunque no logró clasificar para la final, quedando fuera con un tiempo de 20.64 segundos, su carisma y estilo lo convirtieron en uno de los atletas más comentados de los juegos.

A lo largo de su carrera, ha sido visto utilizando calcetines con personajes icónicos de la cultura pop, desde Iron Man hasta Sonic the Hedgehog y el Monstruo comegalletas.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 no solo marcan un momento importante en la carrera de Orogot, también resaltaron su capacidad para conectar con la audiencia a través de algo tan simple, pero a la vez tan significativo, como un par de calcetines.

