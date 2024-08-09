Las supersticiones y amuletos más curiosos que los atletas han usado en los Juegos Olímpicos
Supersticiones y rituales marcaron la rutina de muchos atletas en los Juegos Olímpicos de París 2024. Con creencias que van desde lo anecdótico hasta lo espiritual, estos deportistas demostraron que a veces el éxito y la suerte requieren de un poco de ayuda.
Las supersticiones han sido una parte integral del mundo del deporte desde hace siglos, y los Juegos Olímpicos de París 2024 no fueron la excepción. Los atletas de élite, al enfrentarse a la presión de competir en el escenario deportivo más grande del mundo, a menudo recurren a rituales y amuletos personales que les brindan un sentido de control y confianza en medio de la incertidumbre.
Estas creencias y prácticas varían, desde las más sencillas hasta las más inusuales, pero todas comparten el propósito de calmar los nervios, aumentar la fe.
Las supersticiones más curiosas de los atletas en los Juegos Olímpicos 2024
Gianmarco Tamberi
El atleta italiano es conocido por dejarse crecer la barba durante las etapas de clasificación solo para afeitarse la mitad antes de la final.
Este singular hábito no solo lo distingue visualmente, también actúa como un amuleto de buena suerte, una señal de que está listo para dar lo mejor de sí en la competición.
Jiayu Yang
La marchista china fue vista durante la prueba de 20 km en la categoría femenil con un parche sobre su ombligo. Esta práctica tiene sus raíces en la medicina tradicional china y se relaciona con la creencia de que esta parte del cuerpo es un punto energético.
En la cultura oriental, se considera que cubrir este chakra puede proteger a los atletas de absorber energías negativas durante las competencias.
Daniil Medvédev
El tenista ruso, uno de los jugadores más destacados del circuito, sigue una rutina estricta relacionada con la comida.
El atleta asegura que necesita comer exactamente dos horas y treinta minutos antes de cada partido. Según él, esta precisión es clave para su rendimiento en la cancha. Cualquier desviación en este horario podría afectar su estado físico y mental, lo que lo lleva a ser inflexible en este aspecto de su preparación.
Tarsis Orogot
El velocista ugandés tiene una superstición más divertida. Orogot es conocido por usar calcetines con personajes animados, un detalle que ha llamado la atención de los medios y de sus seguidores en las redes sociales.
Estos calcetines no solo le dan un toque fresco y gracioso, también se han convertido en su amuleto de la suerte.
Naomi Osaka
La cuatro veces ganadora de Grand Slam también tiene sus propios rituales. Al igual que Rafael Nadal, ella es meticulosa con la disposición de sus botellas de agua durante los partidos. Se asegura de que estén alineadas perfectamente y orientadas en la misma dirección. Esto le permite mantener la concentración y la calma durante sus encuentros.
Carissa Moore
La surfista estadounidense tiene una creencia que involucra a su novio. Según Moore, su rendimiento en las olas depende, en parte, de que su pareja lleve puestos sus calcetines de la suerte mientras ella compite.
Este detalle, aunque puede parecer anecdótico, es crucial para ella, al punto de culpar a su novio por sus derrotas cuando olvida usarlos.
Vashti Cunningham
La saltadora de altura estadounidense, tiene un ritual inusual. La noche antes de cada competición, Cunningham ve la película 'Kill Bill', una tradición que le ayuda a entrar en el estado de ánimo adecuado.
Además, participa en una sesión de estudio de Biblia con su padre antes de cada prueba, ritual que le da fortaleza y guía espiritual en esos momentos de alta presión.
Darlan Souza
El jugador brasileño de voleibol realiza un movimiento inspirado en el famoso anime de Naruto antes de cada saque.
Este gesto es en realidad una forma de concentrarse y canalizar su energía antes de un momento importante en el juego.
Nelly Korda
La golfista estadounidense tiene una superstición que involucra tres tees (es un pequeño soporte que se clava en la tierra y sobre el cual se pone la pelota de golf) que siempre lleva en su cabello.
Estos se han convertido en su amuleto personal, y solo los sustituye cuando se rompen.
Estas historias demuestran que, incluso en el mundo de los deportes, donde la preparación física y técnica es fundamental, las supersticiones y rituales personales juegan un papel significativo en el camino al éxito de los atletas.