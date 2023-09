Mexicano fumó en un avión y le pusieron costosa multa al aterrizar: historia se volvió viral

Un vuelo de Mexicali a Guadalajara en México se convirtió en el escenario de un incidente que nadie vio venir y que rápidamente dio de qué hablar en redes sociales.

Y es que un pasajero decidió a romper las reglas se aventuró a fumar en el sanitario del avión. ¿El resultado? Una multa y un aterrador susto para todos a bordo. Aquí te contamos lo que ocurrió:

Mexicano fuma en el baño de un avión y le ponen multa de miles de dólares

El drama se desató cuando este joven pasajero pensó que podría desafiar las normas y prender un cigarro en pleno vuelo. La tripulación y los pasajeros no tardaron en darse cuenta de lo que estaba sucediendo cuando se activó una alarma de incendios. En cuanto el avión aterrizó la Guardia Nacional Mexicana llegó a la escena para bajar al joven del avión.

Fue la usuaria de TikTok @jsk.98 quien dio a conocer la historia en redes sociales y el video rápidamente sumó casi 100 mil likes y miles de comentarios en los que debatían las acciones del joven y al mismo tiempo celebraban la forma de actuar de la autoridad al multarlo.

"Chisme completo excelente servicio. Aún que me hubiera gustado ver la caminata de la vergüenza cuando lo paraban de su lugar", "Lo peor es que se pudo incendiar el avión y todo porque la gente cree que las reglas no aplican a ellos", "Yo fumo, pero puedo dejar de fumar semanas y hasta meses sin problemas. No entiendo a esas personas que no pueden pasar unas cuantas horas sin fumar", "El cigarro más caro de su vida", se lee en los comentarios.

¿De cuánto es la multa por encender un cigarro en un avión?

Según los informes y testimonios que han estado circulando en las redes sociales de supuestos pasajeros de ese vuelo que se hizo viral, el infractor se enfrenta a una multa de 2 mil unidades de medida y actualización (UMA). Actualmente, el valor de una UMA en México es de 103.74 pesos mexicanos. (cerca de 6 dólares).

Eso significa que el joven fumador tendrá que desembolsar más de 200 mil pesos mexicanos en concepto de infracción. Así es, más de 10 mil dólares.

Si alguna vez te has preguntado por qué no puedes prender un cigarro en pleno vuelo, aquí tienes algunas respuestas. Una de las razones principales es el riesgo de incendio, pero el humo del tabaco también afecta la calidad del aire en la cabina, lo que podría provocar problemas de salud para los pasajeros y la tripulación.

Así que, si eres fumador y alguna vez tienes la tentación de encender un cigarro en un avión, recuerda esta historia. No solo te costará una fortuna en multas, sino que también podrías poner en riesgo la seguridad de todos a bordo, pero déjanos saber en los comentarios qué piensas de las acciones de este joven y de la multa que tendrá que pagar.