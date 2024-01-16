¿Cuál es mejor? Estadounidense compara metro de Ciudad de México con el de Nueva York y nadie le cree
A través de TikTok, una estadounidense compartió las diferencias entre el metro de la Ciudad de México y Nueva York, a pesar de que los internautas no creyeron mucho en sus palabras.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Millones de personas utilizan el transporte público todos los días, siendo usual que en redes sociales se suba contenido relacionado con él, ya sean peleas, algo insólito o una falla para hacer un llamado de atención.
El último año, las personas que usan el metro de la Ciudad de México han tenido varias quejas debido al cierre de varias estaciones para su reparación, lo cual afecta el tiempo de su viaje, pero parece que los extranjeros están encantados con este medio de transporte, al menos así lo dejó ver una estadounidense en su cuenta de TikTok.
¿El metro de la Ciudad de México es mejor que el de Nueva York? Extranjera abre debate en TikTok
A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @girlwhomadechurrowaffles, una estadounidense que vive en México, habló del metro de la Ciudad de México, pero llamó la atención de varios internautas, en especial aquellos que usan ese medio de transporte, ya que destacó que es más limpio y ordenado que el que tiene la ciudad de Nueva York.
“El metro de la Ciudad de México es limpio, ya se los he dicho miles de veces (...) Miren qué limpias y brillantes están las paredes y el piso”, precisó.
@girlwhomadechurrowaffles
And more than 4 million people ride it everyday #metro #metrocdmx #mexicotravel #visitmexico #lifeinmexico #cdmx #fyp #lazarocardenas #narvarte♬ LOS POBRES Y LOS RICOS - El Alfa & Rochy RD & Chael Produciendo
Mientras la mujer comparte videos de cómo son las instalaciones del metro, revela que cerca de 5 millones de personas usan diario el metro, por eso le impresiona que esté en esas condiciones.
“Definitivamente me ha impresionado. Los mexicanos saben cómo comportarse en el tren y respetan a los demás”, expresó.
De inmediato, la mujer hace un cambio y comienza a mostrar el metro que Nueva York, Estados Unidos, destacando los aspectos negativos, compartiendo que al principio parece que todo está limpio, pero los pisos no están como en México.
“Parece que tiene días o semanas de capas de lo que sea que hay debajo de cada uno de sus zapatos”, añadió.
En el video, la mujer muestra que las paredes del metro tienen un tono amarillento, destacando que quizás nunca se han limpiado, además de mencionar a los roedores que suelen aparecer corriendo debajo de las vías.
Aunque el clip originalmente se compartió el 12 de mayo de 2023, recientemente tomó relevancia al ser retomado por otras cuentas, donde varios internautas le han hecho saber a esta mujer que no están de acuerdo con ella.
“Qué mentirosa, el metro de Nueva York es de 24 horas y no hay punto de comparación”, “Sí, pero el metro de la ciudad de Nueva York es más antiguo”, “¿Es halago o burla?”, “Esto es para aquellos que dicen que todo lo extranjero es mejor que lo que hay en su país” y “Los señores de limpieza sí se esmeran en su trabajo, pero los usuarios son los que no respetan”, fueron algunos de los textos.
@girlwhomadechurrowaffles
What to love about the city & the chaos of the Metro in Mexico City #metro #metrocdmx #travel #visitmexico #lifeinmexico #cdmx #fyp #metrooceania #mexicotravel♬ Qué Onda Perdida - Gerardo Coronel
Mujer estadounidense comparte cómo es vivir en la Ciudad de México en TikTok
La usuaria de TikTok vive desde hace varios años en México y ha utilizado la red social para compartir cómo se vive en la CDMX, ya que su pareja fue deportada, por lo que ahora vive en la ciudad y buscan arreglar su situación legal, mostrando varios videos de cómo ha sido el proceso.
@girlwhomadechurrowaffles
Did we make it?…Deportation Version 🇲🇽🇺🇸 #wideawake #wideawaketrend #interracialcouple #deportation #didwemakeit #marriedtoamexican #black #mexican #mixedcouple #mexico #lifeafterdeportation♬ Wide Awake by Katy Perry - Aepurry ❀
En otra de sus publicaciones, la joven relató que su pareja fue deportada por el gobierno de Estados Unidos en 2010 y en 2019 se volvieron a encontrar, aunque ya no fue lo mismo, pero continúan juntos y disfrutando de su historia de amor.
@girlwhomadechurrowaffles
What the process is like applying for Temporary Residency in Mexico if you are married to a Mexican National 🇲🇽 #unidadfamiliar #americansinmexico #marriedinmexico #marriedtoamexican #mexicoresidency #temporaryresidence #marriage #temporaryresident #inm #immigration♬ Mi Todo (BANDA) - El Chapo De Sinaloa
No olvides compartir tu opinión sobre esta historia en la sección de comentarios.