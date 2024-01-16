¿Cuál es mejor? Estadounidense compara metro de Ciudad de México con el de Nueva York y nadie le cree

Video Los momentos más surrealistas en el transporte público: desde armar una fiesta hasta pelearse

Millones de personas utilizan el transporte público todos los días, siendo usual que en redes sociales se suba contenido relacionado con él, ya sean peleas, algo insólito o una falla para hacer un llamado de atención.

El último año, las personas que usan el metro de la Ciudad de México han tenido varias quejas debido al cierre de varias estaciones para su reparación, lo cual afecta el tiempo de su viaje, pero parece que los extranjeros están encantados con este medio de transporte, al menos así lo dejó ver una estadounidense en su cuenta de TikTok.

Estadounidense compara el metro de la Ciudad de México con el de Nueva York; revela cuál es más limpio Imagen TikTok @girlwhomadechurrowaffles/Getty Images/Warner

¿El metro de la Ciudad de México es mejor que el de Nueva York? Extranjera abre debate en TikTok

PUBLICIDAD

A través de su cuenta de TikTok, la usuaria @girlwhomadechurrowaffles, una estadounidense que vive en México, habló del metro de la Ciudad de México, pero llamó la atención de varios internautas, en especial aquellos que usan ese medio de transporte, ya que destacó que es más limpio y ordenado que el que tiene la ciudad de Nueva York.

“El metro de la Ciudad de México es limpio, ya se los he dicho miles de veces (...) Miren qué limpias y brillantes están las paredes y el piso”, precisó.



Mientras la mujer comparte videos de cómo son las instalaciones del metro, revela que cerca de 5 millones de personas usan diario el metro, por eso le impresiona que esté en esas condiciones.

“Definitivamente me ha impresionado. Los mexicanos saben cómo comportarse en el tren y respetan a los demás”, expresó.



De inmediato, la mujer hace un cambio y comienza a mostrar el metro que Nueva York, Estados Unidos, destacando los aspectos negativos, compartiendo que al principio parece que todo está limpio, pero los pisos no están como en México.

“Parece que tiene días o semanas de capas de lo que sea que hay debajo de cada uno de sus zapatos”, añadió.



En el video, la mujer muestra que las paredes del metro tienen un tono amarillento, destacando que quizás nunca se han limpiado, además de mencionar a los roedores que suelen aparecer corriendo debajo de las vías.

Aunque el clip originalmente se compartió el 12 de mayo de 2023, recientemente tomó relevancia al ser retomado por otras cuentas, donde varios internautas le han hecho saber a esta mujer que no están de acuerdo con ella.

“Qué mentirosa, el metro de Nueva York es de 24 horas y no hay punto de comparación”, “Sí, pero el metro de la ciudad de Nueva York es más antiguo”, “¿Es halago o burla?”, “Esto es para aquellos que dicen que todo lo extranjero es mejor que lo que hay en su país” y “Los señores de limpieza sí se esmeran en su trabajo, pero los usuarios son los que no respetan”, fueron algunos de los textos.

Mujer estadounidense comparte cómo es vivir en la Ciudad de México en TikTok

La usuaria de TikTok vive desde hace varios años en México y ha utilizado la red social para compartir cómo se vive en la CDMX, ya que su pareja fue deportada, por lo que ahora vive en la ciudad y buscan arreglar su situación legal, mostrando varios videos de cómo ha sido el proceso.



En otra de sus publicaciones, la joven relató que su pareja fue deportada por el gobierno de Estados Unidos en 2010 y en 2019 se volvieron a encontrar, aunque ya no fue lo mismo, pero continúan juntos y disfrutando de su historia de amor.



No olvides compartir tu opinión sobre esta historia en la sección de comentarios.