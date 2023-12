¿Massad fingió ser millonario? Recientes problemas económicos levantan sospechas de internautas

El pasado 12 de diciembre fue cuando Internet se paralizó debido a que la pareja favorita del momento, Massad y Melissa, anunció su separación vía redes sociales.

Massad Altamimi se ve envuelto en polémica porque sus tarjetas de crédito no funcionan en México

Los dos dieron su versión de los hechos y si bien aún quedan muchas dudas alrededor de su ruptura, dejaron en claro que tomaron caminos diferentes.

El hombre árabe confirmó que él se dedicaría a viajar y Melissa por su parte, continuaría su carrera como influencer, dejando atrás este episodio de su vida borrando todas sus fotos juntos de Instagram.

Si bien se pensaría que ninguno entraría en polémica nuevamente, resulta que Massad fue criticado duramente por Internet debido a su situación económica.

Todo empezó cuando al estar con Melissa en México, ella misma confesó que estaba pagando todos los gastos de su enamorado porque quería hacerlo sentir "como un invitado" y además, porque sus tarjetas de crédito estaban bloqueadas.

¿Massad no es el hombre millonario que aparentó ser?

Es importante recalcar que el hombre de 29 años daba la impresión en redes de ser una persona acaudalada, pero al llegar a latinoamérica, esto no se vio reflejado, por lo cual levantó sospechas sobre su poder adquisitivo.

Todo esto empeoró cuando en días pasados cuando Massad tuvo que acudir a un hospital en territorio mexicano para un chequeo general, de acuerdo a sus fans, pero batalló para cubrir la cuenta, ya que de nueva cuenta sus tarjetas eran rechazadas al momento de pagar, lo cual demostró en un video.

Por el momento se desconoce cómo cubrió la deuda, debido a que en su Instagram presumió que visitó el monumento a la revolución portando un sombrero típico mexicano el 18 de diciembre, poco después de ser internado.

Los clips generaron una enorme ola de críticas negativas a Massad, pues los internautas no estaban seguros de cómo podía disfrutar de México sin dinero y lo llamaron "falso millonario".

"¿Cómo que ni para el hospital tiene dinero?", "La verdad siempre sale a la verdad, no es más que un falso millonario", "Nos quiso tomar el pelo, los millonarios de verdad no tienen estos problemas con sus tarjetas", "Eso de la tarjeta está raro ya", "¿No que era millonario? así parece que está mendigando", "Ay Dios me perdone pero es bien manipulador 🥺no digo que sea malo pero es muy volátil", "Raro, qué necesidad de hacer vídeo de la tarjeta" o "Lo hace para dar lástima ¿o qué?", es lo que expresaron.



No obstante, otros aseguran que Massad muestra su "frágil" situación económica en los lives por una razón y es que desea que las personas le donen dinero de manera indirecta para aumentar su fortuna "escondida".

¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

