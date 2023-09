9 lecciones de vida que nos dejó 'Mujer, casos de la vida real': acompáñenme a verlas

Por más crudos que fueran los capítulos del programa de Silvia Pinal, nos mostraron realidades de las que no se hablaba (mucho menos, se retrataba en la pantalla) hasta ese entonces. No solo nos enseñó que la vida no siempre es ‘color de rosa’, sino que hay que abrir los ojos para conocer y entender otras realidades, así como para poder levantar la voz en contra de la