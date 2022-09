¿Mariachipop? Artista combina ambos géneros musicales y así suena el increíble resultado

Salma Gonzalez Nájera es una cantautora mexicana que saltó a la fama en redes sociales por su talento musical, así como lo hizo Jesús Vela en TikTok por cantar igual a José José.

La chica nació en Sabinas, Coahuila, pero decidió mudarse ella sola a la Ciudad de México con solo 17 años de edad, a fin de hacer realidad su sueño como artista. Esto le permitió audicionar para ‘La voz México’ en 2019.

Aunque los cuatro coaches de esa edición (Belinda, Ricardo Montaner, Yahir y Lupillo Rivera) giraron la silla para añadirla a su equipo, Salma decidió quedarse con Montaner. Si bien no ganó el concurso, la visibilidad que le trajo su participación en el programa se tradujo en un empujón para su carrera.

Actualmente, está bajo contrato como autora para Sony Music México, y en redes sociales muestra sus alocadas creaciones musicales, las cuales incluyen un género que la joven denomina 'mariachipop'.

Salma Gonzalez, experta en música, combinó la música de mariachi con el pop

Con motivo de las fiestas patrias en México, Salma se inspiró para combinar dos géneros completamente distintos entre sí: la música vernácula y el pop latino. De esa forma creó una canción a la que denominó mariachi pop, ya que cuenta con elementos icónicos de ambos géneros como las trompetas del mariachi y el bajo del pop.

La letra, en palabras de la joven artista, es de "despechada" y el resultado no solo le encantó a ella, también a sus seguidores, puesto que actualmente cuenta con más 317 mil likes.

Debido a la buena aceptación de la composición, Salma Gonzalez decidió lanzar una segunda parte en la que actualizó a sus seguidores sobre el avance musical de la canción del mariachipop.

En esta grabación, la artista decidió introducir el acorde de guitarras para darle un toque más hispano y hasta tomó el nombre de Frida Kahlo para el coro, ya que la considera una mujer que sufrió por amor.



Finalmente, en el tercer video de la serie, la cantautora describió que su tema es perfecto para cuando sucede una ruptura amorosa e incluso refuerza la idea con su letra.

Asimismo, Salma mostró segmentos ya musicalizados y anunció que sacaría la canción próximamente bajo el nombre de ‘Frida’, lo que emocionó a varios de sus seguidores:

“Me encanta lo que haces, ya te convertiste en mi curita en el corazón. Haces arte y tienes una voz hermosa”, “Chica eres voz top”, “No suelo escuchar música en español, pero tú me regresaste la fe”, “La canción me da vibras de ‘El último adiós’ de Paulina Rubio”, “Amé la canción desde el primer video, ya me urge escucharla completa” o “Esta es una obra maestra, amé las guitarras”.



¿Qué opinas sobre esta original mezcla de géneros musicales? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció ‘Frida’, la canción de mariachipop compuesta por Salma Gonzalez Nájera.