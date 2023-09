Mamá ve a su hijo comiendo solo en la escuela y le da una gran sorpresa: así reaccionó al verla

Las mamás hacen cualquier cosa para ver sonreír a sus hijos, como preparar sus comidas favoritas o hacer con ellos su actividad favorita, y una mujer se ganó el corazón de todo TikTok por la manera en que reconfortó al suyo, te explicamos.

Mamá visita a su hijo que comía solo en su escuela y video se viraliza en TikTok

En la red social ha circulado en los últimos días un clip publicado por la cuenta @imluringyouin, el cual enterneció a los usuarios a pesar de que se desconoce al autor original, cuándo y dónde se grabó exactamente.

Se trata de un tiktok donde se puede ver a una mamá grabando con su celular la sorpresa que le iba a dar a su hijo, la cual consistía en ir a visitarlo sin avisar a su escuela.

Al entrar a la cafetería ella comenzó a documentar todo y poco después encontró a su hijo, quien se encontraba comiendo en un rincón de una mesa solo.

Si bien en la misma habían otros niños nadie se acercó con él, fue por eso que al ver a su mamá se emocionó tanto que se levantó de su lugar y le dio un enorme abrazo con una sonrisa dibujada en la cara.

Ella sin dudarlo le devolvió el gesto y después, su pequeño no tardó en ofrecerle de su comida para que convivieran un poco más.

En tan solo una semana el tiktok ya tiene casi 20 millones de vistas y alrededor de 3.8 millones de likes, lo cual no es muy fácil de lograr.



Los usuarios no tardaron en emitir su opinión y primeramente estuvieron aquellos que aseguraron derramar algunas lágrimas por el gesto tan tierno que tuvo la madre, quien seguramente sabía que su hijo no la pasaba bien a la hora del almuerzo.

"Sus ojos, reflejan todo lo que siente y no pudo describir", "estaba comiendo solito y como le brillaron sus ojitos al ver a su mamá y le invitaba de sus papitas :( obvio voy a llorar", "Esa mamá se merece todo el amor de mundo", "Qué mamá tan linda, su hijo fue el más feliz del mundo", "Las mamás siempre llegan al rescate, que hermoso", "No pensé que algo así me pusiera a llorar", y "Un abrazo de mamá siempre cura el alma", es la manera que reaccionaron.



No obstante otros afirmaron que ver al niño comiendo completamente solo les rompió el corazón, pues ningún infante debería pasar por esa situación.

"Ay no, ¿por qué está comiendo solo? me pone muy triste eso", "Soy un mar de lágrimas", "Me largo a llorar, no puedo verlo comiendo solo", "Cuando tenga hijos y llegue a ver una de estas escenas me derrumbó allí mismo", "Si alguna vez tuviera un hijo y lo viera comiendo solo lloraría", "Eso es realmente tan triste que está comiendo solo", "Literalmente llorando es tan adorable parece el niño mas dulce y esta comiendo solo quiero darle un gran abrazo", es lo que expresaron.



Lamentablemente al ser un video de origen desconocido no se sabé qué pasó después con la mamá y su hijo.

¿Ya habías visto este video súper viral? Dinos en los comentarios.

Puedes ver también: