Tiktoker pide cancelar 'El chavo del 8' y sus razones crean intenso debate en redes

Siempre pensé que había algo malo en mí. Que no reírme de chistes de los programas y dibujitos para niños era porque había algo malo en mí. Muchas fingí una risa para no quedarme fuera del grupo. Ahora, que soy adulta y que estoy reconstruyendo mi historia para cicatrizar mis heridas, analizo y reflexiono sobre cómo fue posible que se normalizara tanto la violencia cuando era niña. ¿Cómo es que nadie hacía nada? O peor, ¿cómo es que no les parecía una atrocidad ser espectadores de violencia hacia una niña? Y en eso recordé que a mi nunca me gustó el Chavo del Ocho. Nunca pude reírme de lo que pasaba episodio a episodio. No me parecía gracioso ver cómo le pegaban a un niño (a la representación de un niño, obvio, ya lo sé). También quiero ser justa y mencionar que la mayoría del contenido para niños que, al menos había en mi época, incluía mucha pero mucha violencia. Violencia de un gato a un ratón o viceversa. Violencia de una madrastra y dos hermanastras hacia una joven. Entonces pienso que, quizás, ver que la violencia era algo “normal” en todos lados, hizo que yo también normalizara la violencia. Además de la múltiples veces que intenté hablar con adultos fuera de la familia sobre lo que vivía puertas adentro y me dijeron que lo mejor que podía hacer era callarme la boca. Escribo esto porque necesito que se visibilice lo que sucede. Ya sé, no soy una persona utópica que cree que la violencia alguna vez va a dejar de existir. Pero al menos quiero aportar algo para que sí disminuya la violencia infantil, la violencia intrafamiliar. Porque se que no se puede proteger 100% a los niños y niñas cuando salen de sus casas. Al menos quiero concientizar de la importancia de protegerlos, cuidarlos y amarlos cuando estén dentro de sus hogares. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo, Vir #EscribirHaceBien #DiarioNoIntimo #EscrituraIntima