Tiktoker pide cancelar 'El chavo del 8' y sus razones crean intenso debate en redes
'El Chavo del 8' fue tema de conversación en redes después de que una joven asegurara que la serie normaliza la violencia infantil. ¿Estás de acuerdo?
'El Chavo del 8' es una de las series más queridas de México y Latinoamérica gracias a su gran elenco, chistes y situaciones en las que se metían los personajes principales; no obstante, una chica generó opiniones divididas cuando expresó su opinión sobre el show que nació en 1972.
¿Normalización de la violencia infantil? Tiktoker causa revuelo al criticar 'El Chavo del 8'
Fue la usuaria de TikTok @mehacebienescribir, quien el pasado 15 de marzo decidió publicar un clip comentando por qué no le gustaba el programa y cómo, en su punto de vista, la trama normaliza y romantiza situaciones de violencia entre los personajes infantiles, como los constantes golpes y conflictos que se presentan.
"Les confieso que nunca me gustó 'El chavo del 8' y nunca me he reído viendo 'El chavo del 8'.Hoy de adulta me doy cuenta de que fue una de las tantas cosas que había en mi entorno que me hizo normalizar la violencia infantil que sufría y que también me hizo sentir que no tenía escapatoria", fue parte de su discurso.
Continuó afirmando que la serie protagonizada por Roberto Gómez Bolaños le causó dolor porque tenía que fingir que disfrutaba ver sufrir lo que vivía un niño sin hogar y cómo los adultos lo maltrataban por todo lo que hacía.
"Ahora de adulta veo la romantización que hay detrás de la violencia infantil que me ayuda a derribar la creencia que tenía de que seguramente yo hice algo malo para que mis papás fueran violentos conmigo". Pasaron muchos años, pero hoy entendí que yo no hice nada malo, que yo merecía amor y respeto".
El material rápidamente se hizo viral y se esparció, haciendo que los internautas compartieran sus opiniones. Por un lado, hay quienes defienden a 'El Chavo del 8' como un programa icónico de la televisión latinoamericana que ha entretenido a generaciones enteras con su humor y sus personajes entrañables. Argumentan que la serie se enmarca en un contexto cultural y temporal específico, por lo cual las situaciones de comedia y conflicto entre los personajes forman parte de su esencia y su éxito.
"El chavo del 8 era súper cómico. Gente aburrida que todo lo quiere demonizar", "Yo creo que si vas a cualquier vecindad en cualquier país vas a encontrar situaciones iguales o peores, simplemente el reflejo de esa época, no es para tanto", "Literal está vinculando sus traumas de la infancia a una serie totalmente inofensiva (hasta con buenos mensajes)", "No, siempre entendí que era ficción y todos a mi alrededor también. Nunca conocí a alguien que replicara esos hechos a alguien. Era divertido y nada más" y Chespirito siempre recurrió a la comedia física o "de pastelazo" heredada del Gordo y el Flaco o los 3 Chiflados. Es un estilo que quiza hoy ya no funciona, pero en los 70's era efectivo".
Otros compartieron su punto de vista y aseguraron que en efecto, la violencia está marcada en el programa, que no es apta para los menores de edad y además, carecía de gracia.
"La peor serie que existió, no le encuentro onda al humor mexicano", "Nunca permití que mis hijos lo vieran. Enseñaban a bulear a todos y no tener respeto por nadie", "Romantizaba la violencia, la burla al físico de las personas, la pobreza y el hambre, estoy de tu lado" y "Se romantizaba el abuso infantil y el maltrato, ocultándolos detrás de ternura o chistes. También se idealizaba la pobreza. Esto plantea interrogantes sobre lo que se promueve tanto a nivel individual como social con la exposición de la miseria que conduce a tantos niños a vivir…".
Siempre pensé que había algo malo en mí. Que no reírme de chistes de los programas y dibujitos para niños era porque había algo malo en mí. Muchas fingí una risa para no quedarme fuera del grupo. Ahora, que soy adulta y que estoy reconstruyendo mi historia para cicatrizar mis heridas, analizo y reflexiono sobre cómo fue posible que se normalizara tanto la violencia cuando era niña. ¿Cómo es que nadie hacía nada? O peor, ¿cómo es que no les parecía una atrocidad ser espectadores de violencia hacia una niña? Y en eso recordé que a mi nunca me gustó el Chavo del Ocho. Nunca pude reírme de lo que pasaba episodio a episodio. No me parecía gracioso ver cómo le pegaban a un niño (a la representación de un niño, obvio, ya lo sé). También quiero ser justa y mencionar que la mayoría del contenido para niños que, al menos había en mi época, incluía mucha pero mucha violencia. Violencia de un gato a un ratón o viceversa. Violencia de una madrastra y dos hermanastras hacia una joven. Entonces pienso que, quizás, ver que la violencia era algo “normal” en todos lados, hizo que yo también normalizara la violencia. Además de la múltiples veces que intenté hablar con adultos fuera de la familia sobre lo que vivía puertas adentro y me dijeron que lo mejor que podía hacer era callarme la boca. Escribo esto porque necesito que se visibilice lo que sucede. Ya sé, no soy una persona utópica que cree que la violencia alguna vez va a dejar de existir. Pero al menos quiero aportar algo para que sí disminuya la violencia infantil, la violencia intrafamiliar. Porque se que no se puede proteger 100% a los niños y niñas cuando salen de sus casas. Al menos quiero concientizar de la importancia de protegerlos, cuidarlos y amarlos cuando estén dentro de sus hogares. Gracias por estar del otro lado. Un abrazo, Vir #EscribirHaceBien #DiarioNoIntimo #EscrituraIntima♬ Tomorrow - Adrián Berenguer
¿Tú qué piensas de este clip?