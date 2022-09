Maestro aprendió lengua de señas al saber que tendría una alumna sorda: “Eso es vocación”

Cabe destacar que la lengua de señas o el Braille no se denomina lenguaje inclusivo, sino de accesibilidad, porque sirven para habilitar la comunicación y participación de personas con capacidades diferentes, es decir, el lenguaje de accesibilidad ayuda a las personas con discapacidad a ser funcionales y no por tener una identidad diferente, así lo explicó el portal de Fundación Once, Discapnet.