Maestra deja fuera de actividad a niña en silla de ruedas en frente de los padres: video desata polémica

Los videos tiernos de niños bailando en eventos escolares siempre se hacen virales en redes, como los bebés que fueron disfrazados como voladores de Papantla, pero en esta ocasión conocerás lo que vivió Adriel Carignan, una niña de preescolar que nació con una afección conocida espina bífida.

Maestra excluye a niña en silla de ruedas en evento escolar e Internet la ataca

En TikTok comenzó a circular los últimos meses un video donde se ve a un grupo de niños cantando una canción tomados de la mano junto a su maestra; no obstante, a un costad, se ve a una pequeña en silla de ruedas fuera de la dinámica.

En el material se nota cómo los niños con sonrisas en sus rostros estaban parados en un círculo mientras los padres los observaban y quien se mostraba con una cara de confusión era Adriel, quien se limitó a permanecer en silencio y ver a los demás divertirse.

Si bien se pensaría que todo esto fue un simple error resulta que la maestra a cargo volteó a ver a la pequeña, pero jamás tomó su mano o abrió el círculo para que cantara con los demás.

Una persona bajo el nombre @ijahcharles333 fue quien publicó el momento y en el título escribió lo siguiente: "Esto es desgarrador. Todos debemos alzar la voz cuando vemos algo así. Las personas con discapacidad merecen el mismo respeto que los demás".



Como era de esperarse esto provocó enojo y disgusto entre los usuarios, pues no podían creer que ante la acción de la maestra nadie se acercó para hacer sentir mejor a Adriel.

El video viral fue visto por más de 1 millón de personas alrededor del mundo y criticaron tanto a la educadora como los padres de la niña por dejarla sola.

"Perfectamente podia haber participado. mo hay excusa. Esto no se hace","¡No sé qué es peor, si el profesor o los padres por no hacer nada!. Si ese fuera mi hijo la escena que montaría es de locos", "Qué mal ejemplo de los papás no hicieron nada", "El punto en el que la profesora le dio la espalda me enfureció. Esa chica pudo haber agarrado su mano o algo", "¿Qué clase de escuela deja que una maestra haga eso?", "¡El profesor no es el único que está equivocado! Los padres en esa sala no hicieron nada. ¡¡Están igual de equivocados!! Esa pobre chica. Sólo quiero abrazarla", o "¿Dónde esta la madre de la niña? ¡la profesora me habría oído si fuera su madre!.



Tras la difusión del incidente el cual se dio en la ciudad de Lisboa, New Hampshire, el medio local Caledonian Record informó que los padres no actuaron porque no pudieron asistir a la presención,pero estaban igualmente avergonzados por los eventos que ocurrieron.

En una entrevista para el mismo portal ellos comentaron que no creyeron que la exclusión de la función escolar fuera maliciosa, sino simplemente “una acción descuidada y desconsiderada”.



A pesar de que los padres de Adriel hablaron con los altos mandos de la escuela se desconoce si la maestra fue despedida o recibió algún tipo de sanción.

