Entretenimiento

La primera Luna llena 'de lobo' iluminará el cielo este 25 de enero: ¿qué significa y cómo verla?

La primera luna llena del año será un hermoso espectáculo celeste que no te puedes perder

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

T3HQV8VPH-U7LUFUY90-82a6e4d2832c-512.jpg
Por:
Tania Caballero.
Video El mejor ritual para la primer luna llena del 2024, también llamada "Luna de Lobo"

La agenda de eventos astronómicos del 2024 comienza este 25 de enero con la aparición de la primera Luna llena del año: La Luna de Lobo.

Las Lunas llenas ocurren aproximadamente cada 29.5 días y es la última fase lunas, que cumple todo un ciclo. Esto pasa cuando el satélite se alinea con el sol en el cielo, de manera que la Tierra se encuentra entre ambos astros, lo cual permite que la luz del sol ilumine completamente la cara de la luna que da hacia nuestro planeta.

PUBLICIDAD

La Luna Llena, gracias a su luminosidad, ha llenado de misticismo, curiosidad y espiritualidad la cultura humana, quienes la hemos estudiado y plasmado en el arte, la literatura, la mitología, etc.

¿Qué significa la Luna de Lobo?

Se le llama 'Luna del Lobo' a la primera luna llena de enero. Se le llamó así por primera vez en 1930, según la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio).

El nombre tiene sus raíces en las culturas nativas americanas y en los antiguos colonos europeos, quienes observaron que los lobos aullaban más durante este período, pues coincide con el período de reproducción de la especie. De ahí que se le relacionara a la Luna llena con la transformación del legendario 'hombre lobo'.

Video Ritual para luna llena: limpia tu casa de energías negativas en 3 pasos

En el hemisferio norte se cree que fueron las antiguas tribus amerindianas quienes en la región de América del Norte durante la luna llena de enero se conectaban con mayor intensidad y horas posteriores eran los animales quienes se reunían en manadas para cazar y aullar muy cerca de las aldeas, ciclo que repitieron por muchos años.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

Para algunos astrólogos, la Luna de Lobo tiene un profundo significado espiritual que simboliza un momento de claridad y hasta un despertar.

El lobo es un símbolo de instinto, inteligencia, libertad y conciencia social.

Imagen Shutterstock.com

También existe una leyenda que dice que en una noche ancestral, la Luna bajó a la Tierra y se quedó enredada en las ramas de un árbol. En ese momento apareció un lobo que la acarició con su hocico y jugaron toda la noche, hasta que ella volvió al cielo y el lobo al bosque.

PUBLICIDAD

La Luna le robó la sombra al lobo para recordarlo para siempre y él, desde entonces, le aúlla en las noches de luna llena para pedirle que se la devuelva.

¿Qué hacer durante la Luna de Lobo?

Especialistas recomiendan que ocupemos este tiempo para reflexionar, conectar con la naturaleza, sintonizar con nuestros procesos internos y dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo.

Este es un período de introspección y entendimiento, que se nos invita a escuchar nuestro instinto y sabiduría interna.

¿Cuándo ver la Luna de Lobo?

La próxima Luna de Lobo en 2024 ocurrirá las primeras horas del 25 de enero, a las 12:54 pm Tiempo del Este, y alcanzará su máximo esplendor a las 9:54 am.

Imagen Shutterstock

¿Dónde ver la Luna de Lobo?

Este fenómeno natural será visto en casi todo el mundo, que cuente con un cielo despejado.

¿Cómo ver la Luna de Lobo?

Para ver la primera luna llena del 2024 sólo se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación, luces de la ciudad y nubes. No se necesitan equipos especiales, pues es un fenómeno bello y luminoso.

Después de esta Luna llena, será hasta el 24 de febrero que veamos otra, llamada 'Luna de gusano'.

Imagen Shutterstock
Relacionados:
EntretenimientoAstronomíaCienciaEspacio exteriorFenómenos Naturales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD