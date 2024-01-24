La primera Luna llena 'de lobo' iluminará el cielo este 25 de enero: ¿qué significa y cómo verla?

Video El mejor ritual para la primer luna llena del 2024, también llamada "Luna de Lobo"

La agenda de eventos astronómicos del 2024 comienza este 25 de enero con la aparición de la primera Luna llena del año: La Luna de Lobo.

Las Lunas llenas ocurren aproximadamente cada 29.5 días y es la última fase lunas, que cumple todo un ciclo. Esto pasa cuando el satélite se alinea con el sol en el cielo, de manera que la Tierra se encuentra entre ambos astros, lo cual permite que la luz del sol ilumine completamente la cara de la luna que da hacia nuestro planeta.

La Luna Llena, gracias a su luminosidad, ha llenado de misticismo, curiosidad y espiritualidad la cultura humana, quienes la hemos estudiado y plasmado en el arte, la literatura, la mitología, etc.

¿Qué significa la Luna de Lobo?

Se le llama 'Luna del Lobo' a la primera luna llena de enero. Se le llamó así por primera vez en 1930, según la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio).

El nombre tiene sus raíces en las culturas nativas americanas y en los antiguos colonos europeos, quienes observaron que los lobos aullaban más durante este período, pues coincide con el período de reproducción de la especie. De ahí que se le relacionara a la Luna llena con la transformación del legendario 'hombre lobo'.

En el hemisferio norte se cree que fueron las antiguas tribus amerindianas quienes en la región de América del Norte durante la luna llena de enero se conectaban con mayor intensidad y horas posteriores eran los animales quienes se reunían en manadas para cazar y aullar muy cerca de las aldeas, ciclo que repitieron por muchos años.

Para algunos astrólogos, la Luna de Lobo tiene un profundo significado espiritual que simboliza un momento de claridad y hasta un despertar.

El lobo es un símbolo de instinto, inteligencia, libertad y conciencia social.

También existe una leyenda que dice que en una noche ancestral, la Luna bajó a la Tierra y se quedó enredada en las ramas de un árbol. En ese momento apareció un lobo que la acarició con su hocico y jugaron toda la noche, hasta que ella volvió al cielo y el lobo al bosque.

La Luna le robó la sombra al lobo para recordarlo para siempre y él, desde entonces, le aúlla en las noches de luna llena para pedirle que se la devuelva.

¿Qué hacer durante la Luna de Lobo?

Especialistas recomiendan que ocupemos este tiempo para reflexionar, conectar con la naturaleza, sintonizar con nuestros procesos internos y dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo.

Este es un período de introspección y entendimiento, que se nos invita a escuchar nuestro instinto y sabiduría interna.

¿Cuándo ver la Luna de Lobo?

La próxima Luna de Lobo en 2024 ocurrirá las primeras horas del 25 de enero, a las 12:54 pm Tiempo del Este, y alcanzará su máximo esplendor a las 9:54 am.

¿Dónde ver la Luna de Lobo?

Este fenómeno natural será visto en casi todo el mundo, que cuente con un cielo despejado.

¿Cómo ver la Luna de Lobo?

Para ver la primera luna llena del 2024 sólo se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación, luces de la ciudad y nubes. No se necesitan equipos especiales, pues es un fenómeno bello y luminoso.

Después de esta Luna llena, será hasta el 24 de febrero que veamos otra, llamada 'Luna de gusano'.