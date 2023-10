¿Luisito Comunica vs. Werever2morro?: La rivalidad contra él y los viejos youtubers por la fama

Viejas polémicas de antiguos infuencers comenzaron a surgir nuevamente a la luz, luego de algunas historias de Instagram y fragmentos de podcasts en TikTok que empiezan a viralizarse.

Todo surgió a partir del podcast 'Rayos X', en el que Pepe Problemas hizo fuertes revelaciones sobre Luisito Comunica, su pasado en el No me revientes crew y Werever2morro, la llamada 'old school' de YouTube.

¿Por qué Luisito Comunica se está peleando con los viejos youtubers?

Pepe Problemas aseguró en el episodio número 129 del podcast 'Rayos X', llamado 'Me retiré de YouTube en la cúspide de mi carrera', que Luisito Comunica ya no quiere juntarse con él ni con el resto de los exintegrantes del No me revientes crew, un equipo que formaban en el pasado cuando iniciaron todos como youtubers.

Las razones serían que le dan 'mala fama', su trayectoria, las polémicas en las que han estado envueltos y la fama de la que ahora goza el influencer.

"Luis no se quiere juntar con nosotros, güey. ¿Por qué haría eso? Yo en su posición haría lo mismo, güey. Claro, la fama que nos han hecho los escándalos de algunos, güey, nos dan mala fama. Yo tengo una mala fama. O sea, realmente venimos de una época, güey. Yo entiendo a Luis, no tiene por qué. Entiendo a ese güey, entiendo las ligas en las que está jugando, claro y qué chido".



El No me revientes crew reunía a los mejores de YouTube de la época, en el que Luisito era el menos famoso, pues mientras los demás integrantes tenían más de 1 millón de suscriptores, él reveló que contaba tan sólo 100 mil.

Por su parte, Luisito confesó durante una entrevista con Juanpa Zurita en su podcast 'No hagas lo fácil' que él era "el Don Nadie de No me revientes".

"Yo era el chiquito. Incluso me acuerdo, me agarraban de pen**jo los vloggers de chismes y sí, me llamaban la mascota del No me revientes crew", expresó.



La relación entre otros miembros del crew y Pepe también se ha mostrado que está muy mal, ya que el mismo Alex Estrechi aseguró recientemente que consideraba a Pepe "una mi**da".

Pepe Problemas manifestó también con Rayito (@DebRyanShow) que él tampoco participaría en una reunión del crew, al menos no para hacer contenido, sólo para aparecer en ella y 'tomarse la foto'.

¿Había rivalidad entre el No me revientes crew y el Werever2morro crew?

Pepe, originario del No me revientes crew fue cuestionado sobre si existía rivalidad con el Werever2morro crew, ante lo que él dejó entrever que sí, pues arremetió contra Werever2morro y su hermano Alex Montiel, alias 'El Escorpión Dorado', diciendo que su contenido no aporta nada a la sociedad.

"¿Te caía mal Werever o no?", preguntó Rayito. "Sí, güey, o sea, me cae mal hasta la fecha Gabriel Montiel, me cae muy mal, pero su hermano, o sea, pues lo detesto", manifestó.



Werever2morro fue cuestionado por sus fans al respecto y compartió su opinión.

"En resumen, que yo le caía mal, yo difiero, soy una persona muy agradable. En lo que sí estoy de acuerdo es que mi hermano es una mi**da, es un contenido de mi**da, él ha hecho que este mundo sea peor", dijo con sarcasmo.

¿Había rivalidad entre Luisito Comunica y Werever2morro?

Luisito Comunica era parte del No me revientes crew, mientras que Werever2morro tenía su propio crew, por lo que sería muy fácil pensar que ambos eran rivales por el contenido, sin embargo la manera de pensar de estos dos influencers, que los ha llevado al éxito es que hay cabida para todos.