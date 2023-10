Luisito Comunica habla mal de México en España e internautas enfurecen: "¿En serio fue a decir eso?"

El famoso youtuber Luisito Comunica fue el invitado de lujo del exitoso programa español 'La Resistencia', conducido por David Broncano, quien ha entrevistado a varias estrellas del espectáculo a nivel mundial, siendo Belinda la otra mexicana que ha asistido a su programa.

En aquella ocasión, Belinda sorprendió al partir una piñata en dicha emisión, comunicando una de las más populares tradiciones mexicanas, por lo cual fue aplaudida por sus fans, sin embargo en esta ocasión Luisito Comunica sólo logró enfurecerlos al hacer desafortunados comentarios sobre México.

¿Qué dijo Luisito Comunica sobre México en España?

El influencer dio una opinión que nadie esperaba sobre México al preguntársele sobre cuánto ganaba.

"Pues mira, de dinero... Deben saber que yo vengo de un país que secuestran mucho, está a la orden del día", el público y el presentador lo tomaron a broma y rieron, por lo que Luisito continuó: "Ahí es cada semana: Ay, a mi amigo lo secuestraron".



Tras recibir aplausos, el youtuber aseguró que no suele tener mucho dinero en el banco, "por si te secuestran", continuó bromeando el conductor. Luisito entonces confesó que más bien le gustaba invertir mucho y que, como hoy en día mucha gente depende económicamente de lo que hace, mucho dinero "se le va" en sueldos, rentas, etc.

"Sí trato de mantener una cantidad en mi cuenta, tal vez el equivalente a 80 mil euros (1 millón 520 mil pesos aproximadamente), por si sucede un accidente, uno nunca sabe", reveló el youtuber. "Un imprevisto, un secuestrillo", continuó la broma anterior Broncano. "Un secuestrillo por ahí casual", respondió a la broma Luisito. "Entre amigos", agregó David. "Entre colegas, exactamente, de bromita", rió el influencer.



Al momento, el video de TikTok que muestra este fragmento de la entrevista cuenta con más de 2.6 millones de reproducciones.

¿Cómo reaccionaron los Internautas ante lo que Luisito Comunica dijo de México en el programa español?

El haber dicho que venía de un país "donde secuestraban mucho" y el seguirle la broma al conductor español le valió a Luisito Comunica que varios de los usuarios de redes sociales se fueran contra él y condenaran la forma en la que se expresa de México en otro país.

"¿En serio fue a decir eso de México?", "Qué bien habla de México jajaja", "El secuestrador viendo: Ok, pediré 80 mil euros", "Pláticas entre amigos: -¿Qué hiciste este fin de semana? - Ah, me secuestraron ¿y a ti? -Nada, salí de antro", "Ay, Luis", "Uy, no debió decir nada", "Bien, Luisito, qué bueno que pones en alto a nuestro país (sarcasmo)", "Ya con esos comentarios está diciendo mucho más de lo que no quería decir", "Belinda nació en España y se nacionalizó mexicana, al país que va habla bien de México, siempre defiende a México, esa es la diferencia en estos dos", "Qué bien nos deja en el extranjero (sarcasmo)", "Qué mal hablas del país que te da de comer".



La conversación también se centró sobre el sueldo del comunicador y las especulaciones sobre él que hacían sus seguidores.

"No creo que 80 mil euros, quiso decir 80 millones", "Tiene negocios, restaurantes, telefónicas, hoteles, libros, YouTube le debe pagar 300K al mes...", "80,000 pa los imprevistos jajajaja", "Con todos los negocios que tiene, diría que unos 30 millones de euros", "Yo estimo unos 20 millones de euros. Tiene muchas marcas y negocios paralelos a YouTube desde hace muchos años", "Es millonario, ya está fin", "Mi cálculo es de 20 a 25 millones de dólares, recuerden que tiene gente que trabaja y también viaja, no creo que gane por publicidad más de 500k más", "Cuando no quieres decir cuánto ganas es porque tienes mucho dinero".



Pero hubo también quienes lo defendieron, asegurando que sólo dijo la verdad.

"El youtuber más conocido de América", "Luisito es sinónimo de esfuerzo, dedicación, trabajo duro, lo que tiene, se lo ha ganado y su sencillez es única", "La verdad, duela a quien duela, qué tío más grande", "Lo amo, es de los mejores tipos del mundo", "El paisano triunfando en España", "Pues sí, toda Latinoamérica está así, lamentablemente", "Seguidora de Luisito desde que empezó. Me gusta mucho lo que hace. Es muy inteligente", "Es verdad lo que dice el crack, Viva México", "¿Y qué? Si es la verdad", "Sólo dice la verdad, México es maravilloso, pero por malos pagan buenos, es como todos los países: está el bien y el mal", "Yo amo a Luisito".