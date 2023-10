'Like the Wind': La canción que todos hemos escuchado pero es un misterio quién la canta

En los últimos tiempos muchos videos populares de TikTok hablan sobre memoria colectiva, efecto Mandela u otro tipo de situaciones misteriosas que nos atraen sin saber por qué.

Y ahora, hace unos días el video del podcast 'malviaja2' (@malviaja2podcast) se hizo viral en dicha red social por hablar sobre un caso que presumen verdadero acerca de una canción que, al parecer, muchos hemos escuchado alguna vez en la vida.

Pero, ¿por qué esta canción resulta ser una incógnita para mucha gente?

La misteriosa canción que todos han escuchado, pero que nadie sabe quién la canta

Todo comenzó, según el video, entre 1982 y 1984 en Alemania, cuando un chico grabó una canción que escuchó en la radio y le gustó muchísimo, por lo que decidió plasmarla en un cassette. Después llamó a la estación de radio para saber más al respecto y no le supieron decir de quién era lo cual resultó muy confuso.

"Nadie sabe quién es el autor de esa canción, ni cuándo se creó, ni quién la creó ni nada", explica uno de los conductores del podcast.



Tras varios años, en el 2007, con la llegada del Internet, la hermana del joven antes mencionado, volvió a retomar el caso, buscando el origen de dicha melodía, subiéndola a varios bloga de gente que sabía mucho de música y de estaciones de radio. Estas personas, al no saber al respecto, la difundieron y le pidieron a la gente que si reconocían la canción les dijeran de quién era, sin éxito.

"Un chin** de gente dijo: 'La escuché, era súper famosa', pero nadie sabe quién fue el autor".



En el 2019 el hecho trascendió y todo el Internet se unió para saber de dónde viene la canción desconocida, sin embargo, sigue sin saberse su origen.

Al momento, el video cuenta con más de 7.5 millones de reproducciones en tan sólo unos días.

Esta es la canción con origen desconocido

'Like the Wind' es el nombre de la canción que se ha popularizado como la más misteriosa de Internet.

"Como el viento, viniste corriendo. Tomar las consecuencias de vivir. No hay espacio, no hay mañana, no hay sentido de comunicación. Compruébalo. Échale un vistazo. O el sol nunca brillará. Hay un largo, sucio camino en los subterráneos de tu mente", dice la letra.

@artefucked Like the Wind - Unknown (the most mysterious song on the internet) ♬ like the wind - socières



El clip tiene poco menos de un millón de visualizaciones en TikTok y cuenta con la imagen original del tema, que luce algo vieja, pero retrata a un vocalista y un tecladista.

¿Qué opinan los usuarios de TikTok?

Los usuarios de TikTok aseguran que la canción les parecía de Soda Stereo, Ghost, Depeche Mode entre otros grupos musicales de la época.

"Debe ser de una banda que grabó un demo, pero no pegó", "Hay muchas canciones de las que se desconoce su origen y 'Like the wind' es sólo la más famosa, aunque está muy buena", "Nadie tiene los derechos de autor, por eso sigue siendo un misterio", "Se sospecha que es sólo de Alvin Dean, no d su banda Statues in motion", "Es como el efecto Mandela", "Más bien la letra es misteriosa", "No pudo ser publicada legalmente, porque la compró una distribuidora y la filtraron los autores", "Jamás sabrán quién fue, pero está buena" opinaron.



Algunos de quienes vieron el video aseguran que Alvin Dean, quien falleció en 1983 fue el creador de la canción y la interpretación es de su grupo Statues in motion, quienes se desintegraron poco antes de su fallecimiento, lo cual se ha tomado recientemente como la verdad, incluso siendo investigado por algunos youtubers que lo confirman.