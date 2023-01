Conductora de autobús es la sensación en TikTok: rompe estereotipos y además roba suspiros

Luisa Lancheros Ramírez, mejor conocida en redes sociales como la “conductora más bella del SITP”, es una colombiana que trabaja como chofer del Sistema de Transporte Urbano (SITP). Ella se ha viralizado por quebrantar los roles de género tradicionales, al tener un trabajo en el que pocas veces se puede ver la presencia de una mujer.

Así como otras féminas que han roto estereotipos en Internet, como la novia que le propuso matrimonio a su pareja o la joven que dejó la universidad para ser albañil, Luisa ha cautivado a sus seguidores con sus habilidades al volante y su belleza.

Ella es Luisa Lancheros Ramírez, la conductora de autobús viral de TikTok

Luisa Lancheros Ramírez fue elegida como chofer de la ruta de transportes de Bogotá tras enviar su currículum a las oficinas del SITP y desde que la aceptaron se ha mostrado orgullosa de su puesto, así lo ha comentado en sus redes sociales.

“Agradecida con la vida y feliz de levantarme cada mañana para trabajar con toda la actitud positiva a fin de transportar usuarios y familias hasta su destino. Orgullosa de ser parte del sistema de Transmilenio. Hazlo Con Pasión O Cambia De Profesión”, se puede leer en una publicación de Instagram de la colombiana, publicada el 16 de diciembre de 2022.

En TikTok, Luisa acumula más de 151 mil seguidores y algunos videos tienen más de un millón de reproducciones. Dicho contenido se enfoca en bailes con coreografías en tendencia dentro del autobús que conduce, ‘sketches’ (escenas con índole humorística de corta duración) en los que hace burla de algunas cuestiones de su trabajo y hasta da mensajes de motivación para los que quieren dedicarse a lo mismo que ella.

Para muchos usuarios de redes sociales, lo que llama la atención del perfil de Luisa es la forma en la que rompe estereotipos al ejercer un oficio que tradicionalmente era relacionado con el género masculino.

“Admiro a todas las chicas que manejan, ponen en su lugar a los prejuiciosos que nos llaman 'un peligro al volante' solo por nuestro género”, “Yo me he subido en su ruta y es muy amable, demuestra que todos son capaces sin importar su género”, “La conductora más hermosa, me enamoré”, “Wow, qué buen ejemplo para las niñas. Recuerden que ni las profesiones ni los oficios tienen género”, “En verdad me alegra saber que está ayudando con su trabajo a la sociedad y que además le apasiona hacerlo” o “Definitivamente eres toda una princesa, todas tienen el derecho de sentirse bellas y empoderadas sin importar su puesto”.