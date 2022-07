Dejó la universidad para ser albañil: conquistó las redes con su historia y su belleza

TikTok no solo sirve para ver videos adorables de perritos , también para conocer historias únicas que nos sorprenden y además dan pie a un debate entre los internautas, pues generan todo tipo de opiniones.

Joven abandona la universidad para ser albañil: su belleza la hizo famosa en TikTok

De vez en cuando se dan a conocer historias de jóvenes que desean abandonar sus estudios para dedicarse a crear contenido para redes sociales (videos de YouTube o TikTok, principalmente); sin embargo, esta chica de 18 años decidió salirse de la escuela por otro motivo: para trabajar en construcciones.

Francesca Hawley es una británica que ha dado a conocer un poco de su vida en la plataforma. Algunas de las cosas que le gustan son bailar, usar ropa a la moda y trabajar como albañil, lo cual ha dejado en claro gracias a diversos videos.

En sus clips, la joven reveló que antes de dedicarse a este oficio era una estudiante universitaria como cualquier otra, pero decidió dejar la escuela y comenzar a trabajar en la industria de la construcción, debido a que su padre se dedica a lo mismo (razón por la cual apoyó su decisión).

Ella trabaja hombro a hombro con él y otros hombres, quienes ya están acostumbrados a verla realizar diversas actividades como mezclar cemento, poner ladrillos, entre otras. Incluso le da tiempo de divertirse y grabar material para sus publicaciones en la red social.



En sus videos, Francesca muestra con orgullo cómo se gana la vida. Además, menciona que al comentar esto con otras personas no suelen creerle.

"Cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo".



En sus publicaciones también se pueden leer comentarios que la critican por haber abandonado la escuela, pero ella asegura que no se arrepiente de su decisión.

La albañil de TikTok explicó que se dedica a esto gracias a su papá

El 4 de julio de 2022, la joven otorgó una entrevista al 'New York Post' y expresó que trabajar en la construcción es algo que buscó toda su vida, pues quería seguir los pasos de su padre porque lo admira mucho.

"Siempre quise ser como mi papá y lo acompañé a trabajar cada vez que pude cuando era pequeña. Fue entonces cuando descubrí mi amor por la construcción. La mayoría de las personas de mi edad no quieren pasar mucho tiempo con su papá, pero a mí me encanta trabajar con el mío todos los días. Me enseñó un oficio y me ayudó a encontrar el trabajo de mis sueños".



Francesca Hawley tiene más de 60 mil seguidores en TikTok y miles de likes en sus videos. Pero no sólo su historia la volvió famosa, también su notable belleza.

En un día normal, ella suele vestirse con ropa de trabajo (pants, playeras holgadas, chamarras y botas desgastadas), además de que no lleva maquillaje; no obstante, una vez concluida su jornada, se llena de glamour y presume increíbles outfits.

Francesca

parece otra persona gracias a sus looks

El radical cambio que tiene la británica es lo que más ha llamado la atención de sus seguidores, pues parece una persona completamente diferente.

"Eres muy hermosa", "Hermana, me encanta el cambio que tienes, luces increíble", "No puedo creer el cambio, no pareces la misma" o "Tu trabajo no te impide ser quien eres, muy bien" son algunos de los comentarios que se pueden leer en sus videos".



En sus redes sociales muestra que una de sus actividades favoritas es arreglarse con 'looks girlys' y salir con sus amigos a los clubes nocturnos, donde suele pasar la mayor parte de la noche.