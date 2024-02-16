¿Es un meteorito o un OVNI? Impresionante luces en el cielo toman por sorpresa a usuarios de TikTok

Video Momentos de 2023 que nos hicieron creer que vivimos en una simulación: reptilianos, inteligencia artificial, OVNIs y más

No cabe duda que aún queda mucho por descubrir del espacio exterior. Esta semana se hizo viral en TikTok un video en el que se aprecia un fenómeno luminoso en el cielo que llamó la atención de los internautas, ya que no sabían de qué se trataba.

Captan en Costa Rica una especie de meteorito y se vuelve viral en TikTok Imagen TikTok @vhicjipato21/Getty mages

Captan luces en el cielo en Costa Rica, ¿qué fue lo que ocurrió?

PUBLICIDAD

La madrugada del pasado 13 de febrero, varios residentes en zonas costeras del Pacífico de Costa Rica fueron testigos de un fenómeno luminoso en el cielo, el cual parecía un meteorito.

En el video se puede observar un destello de luz en el cielo de varios colores, una estela de luz blanca y roja, mientras al fondo se oyen las expresiones de las personas que pudieron presenciarlo.

Conforme este fenómeno avanza, aparecen otros objetos más pequeños que siguen la misma trayectoria por unos segundos.

@_ivanflores29 maes que es eso??? Con las increíbles personas del Bar y Restaurante el comal lo vimos ♬ sonido original - danielsflores29

“Lo que se pierde uno por estar durmiendo, qué bonito”, “¿Qué son las luces que aparecen alrededor del meteorito?”, “Se acaba el mundo y uno durmiendo”, “Parece Optimus Prime” y “Ya sabemos lo que pasa en ‘your name’”, fueron algunos de los textos.

¿Es un meteorito o un OVNI? Experto explica qué fue lo que apareció en el cielo

En la sección de comentarios, los internautas, tanto de TikTok como en X, destacan que se trataba de un meteorito debido a la parte luminosa, aunque otros pensaron que podría ser un asteroide, incluso un ‘OVNI’ a punto de estrellarse contra la Tierra.

Un par de días después, Erik Sánchez, técnico del planetario de la Universidad de Costa Rica, rompió la ilusión que tenían muchas personas sobre este fenómeno, ya que reveló de qué se trataba.

“Se trata de cualquier pieza de un cohete, satélite o resto dejado por el ser humano en el espacio", explicó Sánchez en una entrevista.



El especialista destacó que el objeto viajaba a una velocidad de 10 mil 20 mil kilómetros por horas y probablemente era una sección de un cohete grande, además de que es inusual que se pueda presenciar desde tierra firme, ya que tradicionalmente suceden en el océano o en lugares más abiertos.

La basura espacial, también conocida como desechos espaciales o chatarra orbital, se refiere a cualquier objeto creado por el humano que ya no tiene un propósito en el espacio; suelen ser satélites desactivados, fragmentos de cohetes o naves espaciales, entre otros objetos.



Estos desechos se están convirtiendo en un problema para los especialistas, ya que pueden colisionar con satélites activos o estaciones espaciales, lo cual puede acabar con años de investigación y generar aún más desechos, aumentando la cantidad de basura espacial que aún no saben cómo deshacerse de ella.