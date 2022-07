Niña con síndrome de Down fue rechazada por 20 parejas, pero este hombre sí quiso adoptarla

Luca Trapanese es un escritor italiano de 45 años, que en 2017 adoptó a una pequeña con síndrome de Down, llamada Alba.

Aunque hoy en día hay varias modelos con síndrome de Down que rompen los estigmas, cuando Luca y Alba se reunieron por primera vez todavía existían muchos prejuicios. En aquel entonces ella solo tenía 13 días de nacida y ya había sido rechazada por 20 familias, pero fue gracias al pasado del hombre que éste la aceptó al instante.

Luca Trapanese se propuso ayudar a los más necesitados tras una tragedia

En una entrevista para la BBC en 2018, Luca explicó que a los 14 años acompañó a su mejor amigo, Diego, en sus últimos días de vida, pues al joven le había sido detectado un cáncer terminal.

Ver cuánto sufría y su posterior muerte le hicieron reflexionar sobre lo que significa vivir con una enfermedad. Entonces se convirtió en voluntario de una iglesia en Nápoles, para ayudar a gente con enfermedades críticas y niños con discapacidades. A los 25 años ingresó al seminario para convertirse en sacerdote y seguir apoyando a las personas; sin embargo, se enamoró de un hombre y renunció a su formación.

En 2007, junto a su ahora expareja, fundó su propia organización de caridad para personas con discapacidades llamada ‘La casa di Matteo’.

Luca Trapanese dejó que lo adoptaran para ayudar a un joven con discapacidad

El italiano contó a la BBC que a través de su fundación conoció a Francesco, un hombre dos años menor que él e hijo de una profesora retirada, quien tiene una discapacidad mental que le impide valerse por él mismo.

Florinda, la madre del joven, le pidió a Luca que le permitiera adoptarlo legalmente para que, el día en que ella muriera, Francesco tuviera un hermano que pudiera cuidar de él y no quedara desamparado.

Tras hablarlo con sus propios padres, Luca aceptó y desde entonces lleva una estrecha relación con Francesco. Incluso la pequeña Alba festeja sus cumpleaños a su lado, como lo muestran en redes sociales.

Luca Trapanese siempre deseó adoptar a un niño con discapacidad

Al pasar toda su vida ayudando y conviviendo con personas con discapacidades, Luca tenía claro que adoptaría a un pequeño con alguna condición, pues sabía bien cómo cuidarlos y tratarlos.

Lamentablemente, al ser un hombre soltero en Italia, las leyes del país no le permitían adoptar. Fue hasta que se hizo una reforma en 2017 que pudo formar una familia, a pesar de ser padre soltero.

Para julio de ese mismo año, cuando Luca ya tenía 40 años de edad, los servicios sociales le notificaron que tenían a una nena para él: se trataba de Alba, quien ya había sido rechazada por varias parejas.

Luca Trapanese y Alba rompen estereotipos sobre el concepto de 'familia'

Hoy en día Alba tiene cinco años y su padre no para de presumirla en redes sociales:

“Alba revolucionó completamente mi vida. Ahora todo gira en torno a ella, porque me trajo felicidad y una sensación de plenitud. Estoy orgulloso de ser su padre. Nunca fue mi segunda opción, yo la quería a ella. Nuestra historia destruye muchos estereotipos sobre la paternidad, la religión y la familia. No fue intencionado. No es nada más que nuestra historia”, comentó el italiano a la BBC.



A raíz de su experiencia, Luca ha escrito dos libros infantiles: ‘Nata per te’ ('Nacido para ti', 2018) y ‘Le nostre imperfezioni’ ('Nuestras imperfecciones', 2021). Ambos hablan sobre la discapacidad desde un punto de vista cotidiano y positivo.