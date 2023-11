Le piden a joven lucir "menos embarazada" en su trabajo por una loca razón: Internet enfurece

Muchas mujeres comparten con alegría su embarazo, pero una de ellas pasó por una experiencia extraña cuando le pidieron "empatía" en su trabajo porque una de sus compañeras había perdido a su bebé, te explicamos.

Le piden en trabajo a joven verse "menos embarazada" y genera polémica en Internet

En Internet se encuentra circulando una historia publicada en Reddit y es que una joven no supo cómo reaccionar cuando en su oficina le pidieron algo insólito respecto a su embarazo.

De manera anónima la futura mamá explicó que trabajaba en una oficina donde varias mujeres quedaron embarazadas al mismo tiempo, pero pasó algo inesperado.

"Tenemos clínicas programadas para todos los lunes, martes y jueves y la clínica permanece cerrada los fines de semana. Recién estoy en mi tercer trimestre y se nota de manera muy evidente. Había otras tres mujeres embarazadas trabajando en la clínica, una que se había ido de baja por maternidad , otra que vencía el próximo mes y otra a la que le faltaban dos días para mi fecha prevista de parto. Desafortunadamente, aproximadamente a las 23 semanas, una de las mujeres (que es muy dulce y una madre merecedora) abortó con su primera."



Después señaló que la mujer que abortó era la que debía ser mamá justo antes que ella y a pesar de que estaba emocionada por verla de nuevo, dos compañeros de trabajo le dieron el siguiente consejo controversial para no hacer sentir mal a su colega que tras vivir esa fea experiencia regresaría a sus labores.

"Mis dos amigos me aconsejaron que, cuando ella regresara, debería taparme y lucir 'menos embarazada' de ahora en adelante", dijo.



Ella expresó que no podría cubrirse debido al calor tan intenso que siente por el embarazo y aunque aseguró que no era la única chica de la oficina en espera de un bebé, sus compañeros respondieron que las otras mujeres no tenían fechas de parto tan cercanas a las de la afligida madre.

"No me malinterpreten: no quiero mostrar mi embarazo ni nada parecido, y si pudiera, intentaría cubrir más, pero les dije que no quería sentirme incómoda. Una amiga incluso me sugirió que cambiara todo mi horario para estar allí los días que ella no trabaja y no molestarla".



La mujer además enfatizó en que la llamaron una persona "desconsiderada" y fue juzgada por no cambiar su horario, tanto que incluso empezó a dudar de sí misma.

Usuarios de redes no pudieron creer la petición que le hicieron a la mujer

Por supuesto en los comentarios los internautas quedaron enojados por la situacion, pues no sabían "cómo podría lucir menos embarazada" y le aconsejaron cambiarse trabajo.

"Agradezco la compasión de todos por tu colega, pero ni siquiera sé cómo una persona en su tercer trimestre puede parecer "menos embarazada". No es una petición razonable", "Vete de ese trabajo, no puedo creer que te pidieran eso", "No es sano pensar que debes cambiar todo tu horario de trabajo y tu comodidad corporal para compadecerte de otra persona, simplemente no", "Es muy triste la situación de tu compañera, pero que ocultes tu embarazo no cambiara el hecho de que estas embarazada" y "La situación apesta, pero no hay mucho qué hacer, aquí están mal tus compañeros", son algunos de los puntos de vista.



Por el momento se desconoce qué fue lo que hizo la joven ante la serie de "sugerencias" que le dieron en su trabajo.

