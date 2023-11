Kimberly dice que prefiere a los fans de Wendy Guevara que a los suyos y la tunden en redes

Kimberly Irene, ‘La más preciosa’ de Las perdidas, vuelve a estar en el ojo del huracán luego de confesar en plena transmisión en vivo que prefiere a los fans de Wendy Guevara sobre los suyos.

Kimberly Irene desata polémica con su confesión sobre sus fans

La integrante del clan de Las Perdidas apenas salía de la polémica que desató hace unos días con los costosos artículos que incluyó en su mesa de regalos en una famosa tienda departamental para su inminente boda y ya está metida en otro escándalo.

Resulta que Kimberly Irene provocó la furia de sus seguidores con la confesión que hizo en plena transmisión en vivo en la que también estuvo presente Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’.

Internautas se encargaron de viralizar el fragmento de la transmisión en vivo donde la influencer asegura que prefería a los seguidores de Wendy por encima de los suyos.

“Yo amo más a tu club que al mío”, dijo ante la mirada de sorpresa de la misma Wendy Guevara.



Kimberly explicó las razones de su fuerte confesión destacando que la mayoría de sus fans se enfoca en críticas y sobre todo a atacar a su prometido, Oscar Barajas.

“Aquí no avientan mala vibra, me desean lo mejor, su vibra me nace. En mi club de fans no, nada más me están tire y tire cosas malas, unas que otras si me desean lo mejor pero la mayoría se meten con mi pareja”, dijo.



La tercera integrante de ‘Las Perdidas’ destacó también que cuenta evidencias de los planes que algunos de sus fans tienen para molestarla en las transmisiones en vivo, haciendo hincapié en las críticas a su futuro esposo.

“Si tú quieres verme feliz, acéptame con quién soy feliz y con quien vivo feliz”, pidió poco antes de romper en llanto.

Kimberly Irene arremete contra sus fans y en redes no se lo perdonan

En medio del drama presenciado en redes sociales, los internautas no se quedaron de manos cruzadas y criticaron la actitud de ‘La Perdida’ a quien, incluso, señalaron que estaría pagando del karma por la supuesta "soberbia" con la que trató a algunos de sus fans.

Sin embargo, otros más salieron en su defensa, destacando que, muchas veces, los seguidores se sienten con el derecho de dictar a los influencer cómo tienen que llevar su vida y hasta con quién deben estar en el ámbito sentimental.

“La cara que puso Wendy cuando empezó a llorar nos representa”; “A Kimberly le tocó pagar el precio por la soberbia que tuvo un tiempo porque sí se le había subido, pero le bajó dos rayitas”; “Todas buscan vivir lo mimos que Wendy menos Paola TODAS las demás quieren lo mismo que Wendy”, son algunos de los mensajes que se leen en TikTok.