Significado real de la canción 'Tatuajes' de Joan Sebastian: ¿es sobre su hijo Julián Figueroa?

En redes sociales circulan teorías sobre el origen de canciones populares, pero en ocasiones los mismos autores o personas cercanas a ellas revelan la realidad, así como lo hizo el hijo de Joan Sebastian.

La historia detrás la canción ‘Tatuajes' de Joan Sebastian y su relación con Julian Figueroa

A raíz de la sorpresiva muerte de Julián Figueroa , hijo de Maribel Guardia, Internet se ha inundado de videos relacionados con el famoso, pero el que causó más curiosidad fue aquel donde en una entrevista realizada en 2020 dentro del programa 'SNSERIO', el joven explicó la historia real y la inspiración de su papá para escribir una de las melodías más conocidas de 'el Rey del jaripeo’.

Tras hablar un poco de su carrera y cómo Joan Sebastian lo alentaba para que se continuara componiendo música, habló sobre los diversos tatuajes que portaba en su cuerpo y allí fue cuando decidió compartir la anécdota de la canción.

De acuerdo a sus palabras, 'Tatuajes' hace referencia al amor que compartieron sus padres, pues de hecho, ambos rayaron su piel y a pesar de separarse en 1995, el diseño se quedó con ellos.

"Es por un tatuaje que mi mamá y mi papá se hicieron. Se hicieron un tatuaje juntos, era una rosa y una cruz con sus iniciales. Mi papá de cierta forma mi papá hizo una alegoría 'tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo' no solo era metafórico, sino que los dos tenían literalmente un tatuaje juntos".



Por supuesto los conductores quedaron impactados y en redes sociales, los internautas comentaron que a pesar de las sospechas que mantenían respecto al origen de la canción, Julían Figueroa lo externó de una manera única.

De hecho un año después de que hicieron oficial su separación, Joan Sebastian estrenó esta canción con su respectivo video donde menciona que se alejará de su amor, pero siempre la llevará consigo mediante "tatuajes", confirmando la anécdota de Julián.

¿Por qué se separaron Maribel Guardia y Joan Sebastian?

Maribel Guardia y Joan Sebastian mantuvieron una relación amorosa y estuvieron casados durante cuatro años. Aunque parecían una pareja perfecta, la actriz se enteró de que él le era infiel gracias a un programa de televisión.

A pesar de que todos creyeron que las cosas se arreglarían entre ambos, ella pidió el divorcio y años después, explicó por qué no le dio una segunda oportunidad a su entonces marido.

“Fue como un momento de recapacitar que yo no podía seguir con una relación así, que me siguiera lastimando. En ese momento no pensé en darle una segunda oportunidad porque uno debe saber cuándo sí y cuándo no y hay quienes no va a cambiar y mi Joan no iba a cambiar".



¿Ya sabías este dato curioso de la canción? Dinos en los comentarios.

Podrías pasar a ver: