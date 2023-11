Mujer se viste de blanco en la boda de su hermana por “venganza” y la tunden en redes: “Me obligaron”

Mujer se volvió viral en TikTok por usar vestido blanco en la boda de su hermana y responde a las duras críticas que recibió.

Mujer usa vestido blanco en boda de su hermana y la tunden en redes

Elegir el atuendo que se usará como invitado en una boda suele ser toda una odisea. No solo debes cuidar el diseño, telas y cortes que se acoplen a tu complexión física, sino que también se debe poner especial atención en el color que elegirás.

De no hacerlo, todo puede jugar en tu contra y estar a un clic de volverte viral por no respetar los códigos de vestimenta, tal como le pasó a una mujer británica.

Resulta que la chica identificada como Sophi presumió en redes sociales algunas fotografías como recuerdo de la boda de su hermana, en la que ambas usaron vestidos blancos.

Ella no tardó en recibir duras críticas pues según los códigos de vestimenta, básicamente queda prohibido llevar prendas blancas para evitar robar protagonismo a la novia o ser confundida con la recién casada.



En medio de la ola de críticas que recibió, la joven colgó un video en su cuenta de TikTok para explicar las razones por las que su vestido fue del mismo tono que el de su hermana.

La mujer comenzó bromeando al resaltar que había vestido el mismo color de la novia como “venganza”, aunque después destacó que no era cierto y que fue petición de la novia.

“Me vestí de blanco para la boda de mi hermana como venganza porque… No, solamente estoy bromeando, no lo hice, pero pude hacerlo. Me obligaron. En realidad, no quería vestirme de blanco”, comenzó.



Sophi les recordó a los críticos que las damas tienen poca o nula opinión en la elección que las novias hacen para los vestidos, y tiene todo el sentido pues, junto al esposo, son los protagonistas del evento.

“Como sabrá cualquiera que haya asumido este papel (o incluso como padrino de boda), no sueles tener mucho qué decir sobre el atuendo con el que tienes que pasar interminables horas. Yo no quería usar eso, pensé que lo usaría el día de mi boda. Eso es lo que eligió la novia, yo tampoco estaba contenta con eso. Pero como todos sabemos, lo que la novia quiere, la novia lo obtiene”.

¿Qué colores no se deben usar como invitado a una boda?

Respecto a los colores que no deben usarse en una boda resaltan obviamente el blanco pues es considerado como una falta de respeto para la novia, para no opacarla y no ser confundidas con ella.

El amarillo tampoco es una opción porque en algunas culturas se considera de mala suerte, mientras que el negro debe usarse con mucho cuidado para que no se malinterprete la intención, pues recordemos que, aunque elegante, también representa luto y tristeza.

Los expertos también sugieren evitar los tonos pastel que, entre las luces de la fiesta, pueda también dar el efecto del blanco, publicaron en el portal ‘Chic’.