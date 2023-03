Descubren que sus vecinos se roban su Internet: les dan una dura lección que divirtió a TikTok

Los videos que provocan risa son más propensos a volverse virales en TikTok, pero en especial aquellos que muestran bromas, como la que verás a continuación.

Hoy en día es normal que cada hogar tenga un módem para usar Internet; sin embargo, algunos optan por no pagar este servicio y tomarlo de algún vecino sin permiso, lo cual puede causar problemas como deterioro de la señal por la enorme cantidad de dispositivos que están conectados a ellas.

En video, familia le hace broma a vecinos por usar su Internet sin permiso

Precisamente eso fue lo que vivió Mane Córdova, una joven latina que junto a su familia planeó una forma de vengarse sin violencia y la cual le encantó a los usuarios que se encontraron con ella.

Debido a que sus vecinos estaban robando el wi-fi, ellos les dieron una lección que seguramente no olvidarán al manipular su televisión con ayuda de Google Home, un dispositivo que permite controlar los dispositivos electrónicos que sean compatibles y estén conectados a la misma red.

Uno de los jóvenes que estaba con la tiktoker se encargó de subir y bajar el volumen de la televisión sin previo aviso desde su celular para hacerles creer a las personas que viven a lado que su tv estaba descompuesta o peor aún, que habían fantasmas en la casa.



Entre risas todos los presentes veían a través de la pantalla del teléfono móvil cómo reaccionó su vecino al momento de presenciar estos cambios repentinos, pues cuando él intentaba bajar el volumen, los jóvenes volvían a subirlo, e incluso tras apagar el televisor, lo volvieron a prender a distancia.

Esta inusual broma publicada el pasado 15 de febrero en la cuenta @manecordova crápidamente se hizo viral al acumular más de 14 millones de vistas, tal como pasó con el joven que le hizo creer a su novia que le pediría matrimonio.

Usuarios de TikTok compartieron lo mucho que les gustó la broma

Los protagonistas del clip recibieron comentarios positivos por crear un brillante plan que seguramente hará que los vecinos piensen dos veces antes de usar su wi-fi sin autorización.

"¡El mejor castigo, genial!, "Es lo mejor del mundo Google Home jaja le dieron un muy buen uso", "Videos que dan gusto", "Qué broma tan creativa, me encantó, felicidades seguro ya no les roban su señal", "Jaja por favor, qué algún vecino se cuelgue de mi Internet, quiero hacer esto", "La mejor manera de molestarlos sin hablarles", "Genios, amé su plan" o "No se me había ocurrido antes", es la manera en que reaccionaron.



Una parte de los usuarios expusieron que habían hecho algo similar con sus vecinos, amigos o pareja para darles un susto.

"Yo hago eso pero cuando mi hermano ya lleva mucho tiempo pegado a la tele, nadie en la casa sabe cómo funciona Google Home excepto yo", " Mi marido se conectaba al dispositivo del vecino reguetonero cuando hacía fiesta y le ponía Rammstein y le apagaba las luces", "Me pasó y comencé a mandarle música infantil a cada rato... Y los harté ya que no tienen niños", "A mí me pasó tres veces pero con las bocinas, una niña gritaba espantada por qué le cambiaba ala música hasta que lloró" y "Yo hice lo mismo, les ponía videos desde YouTube y abría Netflix", fueron algunas de las anécdotas.



A pesar de la gran insistencia de los internautas por ver la segunda parte del video y saber si sus vecinos desistieron de usar su módem, la joven no ha esclarecido lo que pasó después.

¿Tú harías una broma así a tus vecinos? No olvides decirnos en los comentarios.

