Hombre es despedido por comerse una tostada en su trabajo: llevaba 33 años en el restaurante

Las anécdotas de extrabajadores inconformes se han convertido en tendencia durante los últimos años; sin embargo, una cobró gran relevancia en redes por ser casi imposible de creer, te explicamos.

Hombre es despedido por comer una tostada en el trabajo y recibe enorme liquidación: conoce la historia viral

Todo comenzó cuando el usuario de Twitter conocido como Héroe de la clase trabajadora (@WorkingKlassHer) publicó el pasado 27 de noviembre uno de los casos que llevó y que casi año y medio después, pudo tener resolución mediante una demanda.

Resulta que el abogado mexicano ayudó a un hombre que estuvo laborando 33 años en un restaurante, pero fue despedido por el simple hecho de comerse una tostada en su lugar de trabajo.

De acuerdo a su experiencia, esto fue realizado por el establecimiento porque no querían liquidarlo, es decir, se negaban a pagarle por todos sus años de antigüedad y solo buscaron un “pretexto” para librarse de la situación.

Tras una larga demanda, demostró mediante un documento emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que el hombre con identidad protegida recibiría por parte del restaurante 455 mil pesos (alrededor de 260 mil dólares) como indemnización.

Internautas aplaudieron que el restaurante pagara la indemnización

La publicación alcanzó más de 1 millón de vistas, 25 mil me gusta y 2 mil retuits y en los comentarios, además de felicitar al abogado, las personas aseguraron que aún así la cantidad es baja para los años que trabajó el señor.

"Gracias por ayudarlo","Se me hace poco, 33 años de tu vida valen más que eso", "Suena a mucho dinero, pero cuando analizas que fueron 33 años es muy poco", "No sé si sea lo completamente justo que se merecía el trabajador, pero solo saber que les ganó y que no se va completamente en cero, sino con una lana que le ayudará a seguir adelante, me llena de una satisfacción sin fin. En sus caras", "Es poca su liquidación para 33 años, mínimo que le dieran un millón" o "Sin tu ayuda quizá no hubiera recibido nada, qué bueno, hay que poner en su lugar a los lugares que se quieren pasar de listos".



Por otro lado, las personas también expresaron su alegría de ver cómo el restaurante recibió su merecido por no querer cubrir la liquidación de su empleado.

"Estos son finales felices en donde se hace evidente la estupidez de los responsables del despido del pobre empleado", "Les salió cara la tostada, qué bueno", "Uff esa supuesta "tostada" los va a perseguir por el resto de su vida", "Amo cuando el derecho reivindica a quienes han sido sujetos de explotación y/o tratos denigrantes", "Qué bueno seguro el restaurante se lo ganó" y "Ojalá haya aprendido la lección el restaurante", es lo que expresaron.



Al final, las personas pidieron que el abogado revelara el nombre del restaurante para "quemarlo en redes" por sus malos tratos a trabajadores, pero hasta el momento no lo ha hecho.



