Abuelita vuelve a ver a su perrito que llevaba 7 meses perdido: su reunión conmovió a TikTok

No hay duda que en TikTok existen videos que logran conmover al público, como aquellos que muestran reencuentros entre familias que llevaban años separadas.

Otros que también son muy populares son los que muestran las tiernas reacciones de las personas al volver a ver a su mascotas, especialmente cuando las creían desaparecidas para siempre.

Un perro que se extravió 7 meses se reencontró con su dueña

Un clip que se hizo viral fue el de una señora mayor que no pudo esconder su alegría tras ver a su chihuahua luego de meses de haberlo perdido.

"A mi abuela se le escapó su perrito hace 7 meses y por fin lo encontramos, decidimos darle la sorpresa", describe el video.



En las imágenes se puede apreciar a la mujer en el momento en que su familia decidió darle la noticia de manera sorpresiva, dándole una caja simulando que acababa de recibir un paquete, sin que ella se percatara de que adentro estaba el pequeño animal.

Al abrirla, primero se le nota extrañada por la situación y segundos después, se da cuenta de que el perrito que estaba allí era Toby, a quien no duda en darle cariño, mientras las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos por verlo de nuevo.

La reacción de la abuelita al reuniser con su perrito Toby fue publicada en un video de TikTok



En repetidas ocasiones, se escucha a la señora preguntar quién se había llevado al can y dónde lo habían encontrado, pues había estado lejos de casa mucho tiempo. Al mismo tiempo, Toby también se mostró feliz en todo momento, debido a que saludó a los demás miembros de la familia y llenó de besos a su dueña.

El tiktok suma casi un millón de vistas y más de 170 mil likes luego de ser compartido por Kami Aguilera, @kamii_aguilera, la nieta de la señora.

La sección de comentarios se llenó de palabras positivas por el dulce encuentro y enterneció a todo TikTok.



Algunos internautas declararon que no pudieron evitar llorar al ver la conmovedora reunión entre el animalito y la mujer.

"Sí se me salió mi lagrimita, qué bueno que ya está en casa", "Ay no, llorar con videos ajenos es mi pasión", "No quería llorar y terminé haciéndolo" o "Como no llorar con algo tan bonito, es imposible", fueron algunas expresiones que se pueden leer en el video.

¿Cómo regresó Toby a casa?

Kami Aguilera se sorprendió tanto por la respuesta del público que, a petición de sus seguidores, explicó cómo pudo recuperar a Toby.



La joven reveló que todo sucedió gracias a Instagram, pues fue ahí donde vió una publicación de un perrito que estaba en adopción, y que era muy parecido a Toby. De inmediato decidió ir a visitar a la persona que lo tenía a su cuidado. Luego de ver a la mascota en vivo, Kami la reconoció al instante.

"Lo llevamos al veterinario para las vacunas, lo revisaron y ya. Después de dos días decidimos darle el perro a la abuela... Encontramos al perro muy lejos de aquí y la verdad es que siento que fue como un milagro".



Si bien, las probabilidades de que Toby regresara a casa eran mínimas, esta historia tuvo un final feliz lo cual conmovió a los usuarios de la red social.