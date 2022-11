Chica evitó un asalto gracias a una paloma: su historia es tan sorprendente como bizarra

Los videos virales de TikTok acerca de ‘storytimes’ (‘tiempo de historias’ en español) van desde padres que defienden la decisión de sus hijos por pintarse las uñas, pasando por jóvenes que consiguen boletos para Bad Bunny a través de Tinder, hasta una chica ‘cosplayer’ que narró la extraña forma en la que evitó un asalto.

Joven se salvó de un asalto por una paloma muerta: su historia asombró a TikTok

A través del perfil de Alex Ramter, un músico y entrevistador de TikTok, la ‘cosplayer’ (término usado para una persona que se dedica a caracterizarse profesionalmente como personajes de la cultura pop) conocida en redes sociales como ‘El Nicolás chancla’ contó la vez que evitó ser despojada de sus pertenencias durante un asalto gracias a un animal muerto. Esto porque el entrevistador le pidió narrar una historia real que nadie le cree.

Bien, pues ‘El Nicolás chancla’ inicia su ‘storytime’ explicando que tras salir de su escuela visitó un parque, donde encontró una paloma muerta que daba el aspecto de estar disecada. Por este motivo se le ocurrió recogerla para posteriormente limpiarla y así quedarse únicamente con los huesos como decoración.

La cosplayer guardó el cadáver del ave en su mochila escolar y, una vez emprendido el viaje de regreso a su casa, el transporte público en el que estaba hizo una parada sorpresa para que abordaran dos sujetos, quienes rápidamente se anunciaron como asaltantes y pidieron a los pasajeros mostrarles sus mochilas abiertas a fin de seleccionar los objetos que les quitarían.

Durante el atraco, el celular de ‘El Nicolás chancla’ comenzó a sonar (debido a una llamada de su mamá), por lo que pensó que con mayor razón la despojarían de su dispositivo móvil. Sin embargo, cuando el asaltante vio que en la mochila había una paloma muerta, optó por no hurgar ahí y mejor ir con la persona de al lado.

La insólita anécdota de ‘El Nicolás chancla’ se viralizó en tan solo un día, llegando a conseguir más de 20 millones de reproducciones, pues miles de usuarios de TikTok se maravillaron con el incidente al calificarlo de “perturbador”, pero muy “divertido”:

“Esa paloma no murió en vano”, “La chica me cayó bien y a la vez me dio miedo”, “Tal vez el ladrón creyó que era brujería y por eso no la tocó”, “Me buscaré un animal muerto para ya no sufrir de asaltos”, “Qué buena historia, perturbadora, pero divertida”, “Por sus aventuras, el 'cosplay' del Guasón le queda perfecto a la chica”, “El asaltante terminó más asustado que los asaltados”, “Es la mejor historia del día, demuestra que ser raro tiene sus beneficios” o “Es como una Harley Quinn de la vida real: demente, pero encantadora”.

¿Tú qué opinas sobre la anécdota que contó ‘El Nicolás chancla’? Cuéntanos en los comentarios.