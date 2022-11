Le pidieron matrimonio en París y se desmayó... ¿por la emoción?: video causa polémica

Además de los consejos para bodas en TikTok, se popularizaron los videos donde se ve la reacción de las novias ante las propuestas de matrimonio.

Extrañamente, algunas llaman la atención porque resultan de lo más divertidas o emotivas. El ejemplo más claro fue el que ilustró Lily, una joven abogada nacida en Argentina y con raíces chinas.

En 2021 abrió su propia cuenta en TikTok, donde en videos cortos explica un poco de su cultura, los cuales le hicieron ganar más de 400 mil seguidores.

TikTok muestra a una mujer desmayándose en su propuesta de matrimonio

Ella decidió compartir en esta red social cómo fue su compromiso, pero las cosas dieron un giro inesperado, pues reaccionó un poco diferente a como su novio había pensado.

La creadora de contenido reveló en un video publicado el pasado 9 de noviembre, que su pareja pidió su mano frente a la torre Eiffel en París, Francia.

El escenario fue de lo más romántico, pues la pareja se encontraba en una habitación donde se veía de fondo el icónico monumento iluminado, y poco después de que el joven se arrodillara, ella se emocionó a tal punto que se desmayó por unos minutos.

"Arruiné el momento más especial de mi vida. Mi novio empezó a decir cosas muy emotivas. Él se arrodilló y yo me desmayé", fue el texto que acompañó las imágenes del tiktok.

El divertido video explotó en redes sociales y se hizo viral

Aunque su novio trató de ayudarla antes de que se desvaneciera, la tiktoker no pudo evitar caer al suelo, y su reacción fue vista por más de medio millón de personas.

En los comentarios, una gran cantidad de personas dejaron ver que la escena les pareció muy graciosa, al igual que aquella propuesta de matrimonio que fue interrumpida por un oso salvaje.

"Cayó rendida a sus pies jaja", "Bueno, deben admitir que es una historia digna de contar, me dio mucha risa", "Felicidades, pero mientras lo escribo me rio de era la emoción, me alegro mucho", "Al menos se dio cuenta que sí lo amabas", o "El desmayo más glamoroso con la torre Eiffel de fondo, simplemente lo más divertido", fue la manera en que se expresaron en tiktok original.



Ante la duda de las personas sobre la respuesta de Lily, ella explicó en su Instagram que terminó aceptando ser su esposa, con un tierno mensaje dedicado a su pareja.

"A veces no estoy segura de que sea real lo que vivo con él, porque nos conocemos hace tanto (8 años) y hemos vivido tanto que por momentos creo que ya está, que no puede ser mejor y en ese instante, él me hace equivocarme y me muestra que puede ser aún mejor: juntos, en París por segunda vez luego de viajar por toda Europa, con él frente a la torre Eiffel preguntándome si quiero seguir conociendo el mundo juntos. La última foto.. Es mi respuesta, te quiero para todos mis principios, desarrollos y finales, que emoción", fue lo que escribió.

La joven fue acusada de fingir su reacción

Aunque recibió felicitaciones por parte de desconocidos, lamentablemente también fue acusada de fingir su reacción para generar más likes y volverse viral en TikTok.

"Siento que es fake y fingieron juntos", "¿Alguien más cree que todo fue actuado?", "Lo que hacen algunos para hacerse virales, no les creo", "No creo que sea su reacción genuina", "¿Y si lo hizo por las vistas?", "Es demasiado, no creo que se haya desmayado en realidad, fue la manera en que la señalaron.