Joven regala a su abuela muñeco de peluche de su perrita muerta: internautas dicen es idéntica

Despedir a un perrito no siempre es fácil, hay quienes se encariñan tanto con el animal que incluso le organizan un gran funeral canino con banda, misa y muchas flores. Otros optan por mantenerlo a su lado por medio de la taxidermia y elaboran una alfombra con su pelaje.

En el caso del creador de contenido Rocko Rockz, este perdió a su perrita Phoebe en 2017, la cual era demasiado unida a su abuelita, y por eso decidió hacer un peluche idéntico a la mascoata para reconfortar a la mujer.

¿Quieres conocer la historia de otro perro especial? La película 'Marshall, el perro milagroso' en ViX es completamente gratis y en español.

Abuelita perdió a su perrita y su nieto le regaló un peluche idéntico a la mascota

A través de un video de YouTube titulado ‘Casi pierdo a mi abuelita’, el cual fue publicado el 14 de mayo de 2022, Rocko Rockz explicó que su perrita Phoebe tenía 16 años de edad cuando murió y, aunque era la mascota de la familia, sentía una mayor afinidad con su abuelita. Por eso, la anciana narró entre lágrimas que Phoebe repentinamente tuvo problemas de salud y, aunque la llevaron al veterinario, murió.

“De repente se enfermó y la llevamos al veterinario, porque si tenemos animalitos es una responsabilidad el que estén bien. No sé qué pasó, yo me asusté mucho y [la perrita] no duró mucho, aunque el doctor decía que está bastante bien para su edad. Para mí era como un humano, aunque me critiquen, era como una niñita y siempre andaba a todos lados conmigo. Me acompañaba al mercado, a las tortillas, a dar la vuelta”.



La depresión por la pérdida de la canina no fue el único problema que enfrentó la adulta mayor, pues semanas después experimentó mareos. La razón fue que desarrolló la enfermedad de Ménière, un trastorno en el oído interno que provoca episodios de vértigo, y uno de sus detonantes es vivir una experiencia traumática.

“Me agüite muchísimo, me sentí super triste y a los pocos días comencé a sentirme mal. Fue en la calle, regresando del mercado, sentía que temblaba, me detuve en un coche y como pude me senté en la banqueta”.

Afortunadamente, la abuelita de Rocko Rockz fue tratada oportunamente y, tras realizar unos cambios en su estilo de vida, pudo reducir el vértigo. Finalmente, para ayudarla a sanar su herida emocional, el creador de contenido recurrió a una artista llamada Chio Kireina, quien se dedica a crear peluches personalizados, para que hiciera una réplica exacta de Phoebe.

“Encontré el arte de Kierina en Instagram y me impresionó lo parecidos que hace sus peluches a lo que tú le pidas. No lo pensé 2 veces y la contacté, no saben la impresión y el amor que se siente abrazar un peluche que se parezca a un ser que amaste”, publicó Rocko Rockz en una publicación de Instagram el 13 de diciembre de 2022.

@rockorockzrockz Mi perrita se fue al cielo hace un par de años y mi abuelita la extraña mucho… Gracias @soychiokireina por tu hermoso trabajo, sentimos a Phoebe un poco mas cerca ♬ sonido original - Rocko Rockz