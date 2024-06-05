Pide una hamburguesa de promoción y el gerente del restaurante lo insulta: video causa polémica

Gracias a la plataforma de TikTok, las personas han mostrado las malas actitudes que llegan a tener algunos empleados en sus trabajos y cómo incluso lanzan insultos sin preocupación, como lo vivió en carne propia el usuario @pablo_carnitas.

Joven denuncia mala atención en sucursal de Burger King: Gerente lo termina insultando

Fue en la mencionada red social donde dejó en evidencia, mediante un video, que el pasado 28 de mayo, en una sucursal de Burger King en Plaza Victoria, Querétaro, quiso aprovechar una oferta del Día de la Hamburguesa. De acuerdo a sus palabras, la aplicación de la cadena de comida rápida le marcaba que era acreedor a una hamburguesa completamente gratis, pero al momento de llegar a la caja para hacer válido el cupón, el empleado lo trató de manera indiferente.

El afectado se mostró molesto debido a que, a pesar de sus esfuerzos, la persona que lo atendió, quien era el gerente, no quería hacer válida la promoción y se negaba a darle la comida gratis al punto de dar excusas que no tenían ningún sentido.

"Una hamburguesa nos acabaríamos la tienda ¿estás de acuerdo?. Si quieres comida gratis ve no sé... al banco de comida", fue lo que mencionó la persona del establecimiento.



A pesar de que el usuario @pablo_carnitas le comentó que estaba grabando su mal comportamiento, al empleado no le importó y para cerrar la discusión, él comentó: "Regálale al muerto de hambre una hamburguesa".

Internautas exigieron el despido del gerente ante su actitud

El material donde estaba etiquetada la cuenta de Burger King México se hizo inmediatamente viral y en una semana ya cuenta con más de 4.6 millones de vistas. En los más de 9 mil comentarios, muchos internautas mostraron su enojo y criticaron al empleado debido a su comportamiento, al punto de que incluso las personas exigieron que fuera despedido.

"Mi compa el que se cree dueño de la empresa, qué horror", "Qué bueno que lo expusiste, que nefastas personas así", "Ojalá lo despidan, es el mínimo castigo", "Ese gerente necesita tomar un curso sobre trato al cliente y de relaciones humanas", "Me pica el puño", "Aquí esperaré hasta que lo corran", "No puedo creer que tenga el descaro de tratarte así", "Alguien dejará de trabajar ahí y qué bueno", o "Cómo me dio coraje ver esto", fueron algunos de ellos.



Otros acusaron al protagonista de la historia de no decir la verdad, debido a que la dichosa hamburguesa gratis solo era válida si compraba un combo, de acuerdo a la promoción. Sin embargo, en un segundo video confirmó que de hecho sí lo hizo, solo que le apareció un segundo cupón que le causó dudas. Por lo cual, quiso preguntar y así es como comenzaron los ataques en su contra.

"Le digo "oye me aparecen dos cupones en la app, ¿cómo se validan o es el mismo?" y lo primero que me dice: "¿sabes que en Burger King no regalamos hamburguesas verdad? dieramos una y se nos acabaría la tienda ¿verdad?" (...) Me saqué de onda porque yo solo quería saber cómo funciona la promoción".



En un giro inesperado, la cuenta de Instagram @proyectoescolar_ entrevistó al gerente, quien aseguró que el cliente que exigía la hamburguesa gratis "era un blanco privilegiado". Contrario al video afirmó que él también tuvo una actitud nefasta, ya que les gritó a todos los empleados.