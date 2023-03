“Jorge Salinas pudo haber sido su papá”: Joven presume en TikTok que su mamá rechazó al actor

Y tal vez la usuaria de TikTok identificada como María Fernanda (@mafers_nrs) tenga la respuesta gracias a una serie de fotografías que su mamá se tomó junto a Jorge Salinas.

Jorge Salinas pretendió a su mamá? No lo creyó hasta ver sus fotografías juntos

Así como la joven que descubrió que su mamá y Pedro Pascal fueron grandes amigos en la preparatoria y lo presumió en TikTok, María Fernanda decidió compartir a Internet la recopilación de varias fotografías de su mamá junto a Jorge Salinas, famoso que inició su carrera artística a finales de la década de 1980.

Esto ocurrió el 25 de marzo de 2023 y lo que llamó la atención de los internautas fue que la joven explicó que su mamá le había contado que en el pasado rechazó románticamente al actor, aspecto que no creyó hasta ver lo cariñosos que posaron para la cámara.



El video consiguió más de 15 millones de reproducciones y miles de comentarios de internautas sorprendidos por conocer la anécdota de la usuaria de TikTok.

“Por qué todas las mamás rechazaron a alguien famoso, rico, guapo, etc. Siempre un mejor partido que los feos de nuestros padres”, “Yo si veo que te pareces un poco a él”, “Hay que admitir que no son fotografías cualquiera, simplemente vean el lenguaje corporal en las imágenes”, “Ese hombre es el amor platónico de muchas generaciones y tu mamá lo rechazó, qué barbaridad” o “No sé si me crean, pero mi mamá terminó su noviazgo con Eliseo Robles para casarse con mi papá, así que entiendo ese sentimiento de casi tener un papá guapo y rico”.

Claro que también hubo personas que pusieron en duda la historia de María Fernanda y su mamá, ya que el actor nunca ha hecho declaración alguna sobre la mujer de las fotografías y en la sección de hashtags se enumeraron las palabras humor, comedia y ‘fake’ (falso en español).

“Que tenga una foto con él no significa que ella lo rechazó, la gente es muy ilusa”, “Quizá era su asistente o algo así y por eso el cariño con el que posa”, “Lean bien los hashtags, ahí dice que todo es falso”, “Yo digo que es fotomontaje” o “Uy no, yo ahí veo que fue al revés: él rechazó a la mamá y no la mamá a él”.

¿Quién es la mamá de María Fernanda, la mujer que posó junto a Jorge Salinas?

Parece ser que la historia de que Jorge Salinas pretendió a la mamá de María Fernanda en realidad fue un invento como parte de una tendencia en TikTok, que consiste en mostrar a los internautas que las progenitoras solían tener mejores partidos hasta antes de que conocieran a sus esposos.

Eso sí, las fotografías son reales, la joven no las editó porque su mamá realmente se las tomó junto al famoso actor. Esto fue gracias a que en su juventud la mujer trabajó en detrás de cámaras de la televisora Televisa, lo que le dio la oportunidad de fotografiarse y hasta entablar amistad con varias celebridades.

