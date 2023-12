Joven encuentra un maniquí con su mismo tipo de cuerpo y llora de felicidad: recibe burlas en redes

Existe más de un caso de influencers que se graban al borde de las lágrimas y en muchas ocasiones son atacados por ello, como la siguiente chica también sufrió lo mismo por una razón en especial.

Mujer encuentra maniquí con su "cuerpo", llora al verlo y causa polémica en redes sociales

Areli Aréchiga es una creadora de contenido que cuenta con más de 800 mil seguidores en TikTok y 148 mil en Instagram y ha ganado popularidad en las redes por hablar de moda, dar consejos sobre el amor propio y hablar sobre el body positive para ayudar a los demás.

Fue el pasado 30 de noviembre que la influencer documentó su felicidad al ver un maniquí que tenía un cuerpo similar al de ella, es decir alejado de aquellos que muestran una silueta alta, delgada y con el abdomen extremadamente plano.

Todo ocurrió cuando ella visitó una tienda deportiva de una famosa marca y al explorarla fue cuando notó que un maniquí que portaba brasier deportivo y leggins tenía características diferentes, es decir que la representaba.

En su clip intercaló las tomas con el maniquí y su rostro, el cual reflejaba felicidad al punto de querer llorar, pues al parecer no había visto uno así jamás.

"Hoy de verdad que no pude con tantos sentimientos y emociones. Vi un maniquí que se parecía a mi cuerpo, mis proporciones. No entendía lo importante que era hasta que me pasó. La representación de diversidad es más que importante. No todas tenemos el mismo tipo de silueta y ESTÁ BIEN", fue parte del texto que acompañó el material.



Ella resaltó que reaccionó de esa manera porque desde hace años las tiendas de ropa "querían encasillar las siluetas buenas y malas", cuando en realidad no debería ser así y lo mejor sería apostar por la neutralidad corporal, además de que espera que pronto hayan más maniquís como este en otras tiendas.

"Wow con lo bonito que sentí de ver este maniquí. Changuitos para que pronto haya más diversidad en las tiendas. Para que pronto veas a tu cuerpo representado en el@maniqui, en las tallas y en todos lados".

Los internautas la atacaron por su reacción y externaron que su reacción fue exagerada

El clip se hizo viral en Instagram con más de medio millón de vistas y aunque hubieron personas que estuvieron de acuerdo con su reacción, en su mayoría recibió críticas por su comportamiento, ya que para los internautas esto era una exageración y un intento "ridículo" para ganar vistas.

"No sé, yo tengo problemas reales", "Ridícula por llorar por un maniquí", "Cuando arrastras tu dignidad por 5 likes, la desesperación por querer ser famoso o popular", "Es gracioso porque puede ver cuerpos similares al suyo nomás saliendo a la calle, pero ella necesitaba vérselo a un maniquí", "Cringe", "Un claro ejemplo de porque no todas las personas deben hacer "contenido"", "Se cayó de chiquita" o "Este tipo de personas no tienen la suficiente atención en sus casas", es lo que expresaron.



Ante estos comentarios la joven no comentó nada al respecto y continuó publicando su contenido habitual.

¿Tú qué piensas sobre el video? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar: