Joven encuentra a la venta un regalo que le dio hace 10 años a su ex novio: ¿qué hizo con él?

Joven encuentra en tienda de segunda mano un regalo que le hizo a su ex novio

En su cuenta @steamgeekcreations, desde hace más de un año ella se ha dedicado a compartir su amor por el arte creando pinturas, esculturas y decoraciones , las cuales encantan a sus seguidores.

No obstante, se volvió viral en TikTok después de hacer un descubrimiento impactante, pues en una visita a la tienda Goodwill donde normalmente venden cosas de segunda mano, descubrió una pieza que ella había hecho.

Se trataba de una especie de vitral que tenía dibujada la imagen de dos conejitos abrazados, pero lo interesante de éste es que hace 10 años atrás dicha manualidad se la había regalado a su antiguo novio cuando asistía a la preparatoria.

Tras verla no dudó en comprarla, pues de acuerdo a sus palabras al reverso había escrito una carta de amor la cual no podía ser legible porque tenía pintura rosa sobre ella.



Después de pagar casi 5 dólares por ella Kaylee regresó a casa y con el fin de ver el texto aplicó un spray para tratar de quitar la pintura, antes de descubrir que era más efectivo rasparla con una hoja de afeitar.

En un video de TikTok reveló la carta de amor que se encontraba al reverso de la manudalidad

Al terminar notó que su carta era visible con esfuerzos y la leyó mientras grababa el video, cosa que le provocó nervios, risas incómodas y por supuesto, mucha vergüenza.

"Honestamente, no puedo creer que solo hayan pasado un par de semanas. Los recuerdos que hemos hecho, las mañanas que hemos compartido y el amor que he ganado no tienen precio. "Realmente no sé lo que ves en mí, no sé por qué te importa, pero estoy tan contenta de que hayas encontrado algo valioso en mí, y estoy tan contenta y agradecida de que yo puede llamarte mío. Espero que tengamos mil aniversarios más después de este. Espero que este sea el final de mi antigua vida y el comienzo de la nueva", fue parte del mensaje.



Tener el vitral en las manos hizo que Kaylee recordara lo "horrible" que era la preparatoria, pero a la par lo mucho que le gustaba hacer este tipo de manualidades.

Las personas en la sección de comentarios se apresuraron a expresar su opinión sobre la historia; no obstante, muchos quedaron atónitos de que Kaylee hubiera hecho este regalo después de solo haber salido con su ex pareja pocas semanas.

"¡Un par de semanas jaja!", "La vergüenza ajena es real", "Le llevó 10 años deshacerse de él", "Esto es muy divertido y a la vez adorable", "Escuchar eso me hace alegrarme de ya no ser un adolescente", "¿De verdad le dijiste "Mi faro de salvación"? omg chica", "Chica he trabajado en mosaico y sé que el arte te llevó más tiempo que esa relación jajaja", fueron algunos de ellos.



El clip de Kaylee se esparció tanto que su ex novio vio el video y comentó que no hace mucho se había mudado de casa de sus padres, por lo cual seguramente su mamá llevó las pertenencias que dejó a Goodwill.

La joven comprendió la situación y a pesar de todo le dio gusto escuchar que él estaba teniendo una buena vida y no había rencores.

A pesar de que todo el suceso ocurrió en junio de 2022 se volvió de nuevo viral debido a que la tiktoker lo reposteó para sus nuevos seguidores.

