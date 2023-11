Mujer encuentra a su esposo con su amante en la iglesia y las cosas no acaban bien: “Debió esperar a que terminara la misa”

Una mujer descubrió a su esposo con su amante escuchando misa en la iglesia, el incomodo momento fue captado en video y compartido en redes sociales donde se hizo viral.

Mujer descubre a su esposo con su amante en plena misa

El Internet, ya se ha discutido mucho, es un arma de doble filo y es que la velocidad con la que se difunden las cosas no siempre resulta conveniente para todo el que aparece en él.

Resulta que entre las tantas historias de la vida real que parecen sacadas de una telenovela, se ha viralizado una grabación que queda como prueba fehaciente de que los triángulos amorosos nunca terminan bien.

En las imágenes se puede ver a una pareja, ella recargada en él, mientras, sentados escuchan atentos, y enamorados, la misa en una iglesia de Brasil.



El momento parece hasta romántico a los ojos de extraños, pero no así para la esposa del hombre, quien en cuanto se percató de la presencia de la mujer se levantó para salir del lugar, dejando en la banca de la iglesia a su acompañante.

Aunque en la imagen, no se logra ver a la esposa, sí se distingue el momento en el que la supuesta amante voltea el rostro con fuerza como su alguien o algo la hubiera golpeado.

Momentos después se observa a la esposa gritando al hombre a quien además de reclamos le suelta varios golpes en el cuerpo, sin que él tenga reacción alguna.



La mujer, en medio de su enojo, pide a su acompañante, quien está documentando todo en video, que no pierda de vista a la supuesta amante, quien permanece sentada con decenas de miradas encima.

Internautas reaccionan a viral video de ‘amantes’ en misa

Las imágenes no pasaron desapercibidas y dieron la vuelta a la red dejando a su paso un mar de reacciones que van desde quien lo consideró un momento cómico, a los que condenan a los amantes y otros a la esposa por hacer semejante escándalo en la casa de Dios.

"Lo importante es que no pierden la Fé"; "Ya uno no puede ni ir a escuchar la misa con el marido de otra, wow"; "Podré serle infiel a mi mujer pero nunca a mi señor Jesucristo"; "Las mujeres de ahora no tienen educación, ella debió espera a que termine la misa y luego ya en su casa reclamarle a su marido"; "Que no respeten ni la casa de Dios, debió hacerlo afuera"; "Así sí provoca ir a misa"; "Pondremos a esta esposa en oración, ese hombre estaba buscando de Dios con su amiga y mira cómo está esposa poseída atacó a este señor, esto sin duda es obra de Satanás"; "La parejita quería obtener el perdón de Dios, y Dios le mando la penitencia", son algunos de los comentarios.