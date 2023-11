Joven hace enchiladas en el microondas y decepciona a su mamá y a todo México: "¿qué es eso?"

TikTok facilita la manera de aprender a hacer todo tipo de platillos mexicanos gracias a sus videos cortos, pero una mamá no pudo evitar mostrarle al mundo la manera tan "bizarra" en que su hija hace sus enchiladas rojas.

En video, joven comparte receta para hacer enchiladas en microondas y se viraliza en TikTok

Todo quedó registrado en la cuenta @losmelendez84, donde una mamá 'mexa' grabó el tutorial de su hija para hacer dicho platillo, pero el método se encontraba lejos de parecerse al tradicional por lo cual causó controversia.

Con un tono de sorpresa y decepción la señora le preguntó a la joven qué estaba haciendo y ella respondió que unas enchiladas, cosa que la dejó sin habla. Su primer paso fue esparcir aceite sobre tres tortillas en ambos lados para meterlas al microondas.

"Cuando creí haberlo visto todo en mi vida. ¿En serio vas a hacer eso?. ¡Ay Dios mío!. Nada más eso te faltaba criatura", fueron algunas de las frases que dijo al ver lo que estaba pasando en la cocina.



Una vez que las sacó, con una cuchara les puso a las tortillas la salsa roja. Después, lo que conmocionó a todos fue que en lugar de usar pollo deshebrado como relleno decidió ponerles queso rallado empaquetado, cerrar la tortilla y nuevamente agregar más salsa por encima.



Al terminar, colocó el plato con las supuestas enchiladas en el microondas nuevamente para derretir el queso y calentar la salsa que llevaban para decorarlas con un poco de crema.

Con risas nerviosas la mamá le preguntó a su hija por qué preparaba las enchiladas así y su respuesta fue "para ahorrar trabajo", ya que normalmente las tortillas deben dorarse en aceite pasarse a la salsa para rellenarlas, lo cual puede ser un proceso bastante largo.

Este tutorial de enchiladas se hizo viral con más de 4 millones de vistas y en los comentarios, además de bautizar al platillo como "enchiladas huevonas", las personas tuvieron opiniones diferentes al respecto de la receta con microondas.

Primero estuvieron aquellos que felicitaron a la joven, puesto que su idea para hacer las enchiladas es bastante buena si se tiene poco tiempo para cocinar.

"¿Cuál se va a morir de hambre? si se armó unas enchiladas excelentes", "La neta, la neta, la neta....No es tan mala idea", "No tuvo que limpiar la estufa cuando brinca el chile, buena idea ", "Te diré que es buena su técnica. Ahorra gas poco aceite y prácticas", "Me parece bien como las hace, jamás se me hubiera ocurrido", "No veo el problema .. se ve rico y práctico y no ensucia tanto traste", "Super práctico le voy a copiar la idea para no ensuciar tanto traste","Honestamente se me antojaron más esas enchiladas que las normales", o "Esta super cuando se acabe el gas", fueron algunos.



Además de ser comparadas con las enchiladas que preparó Anahí en un video, otros no tardaron en criticarla por preparar el platillo mal.

"Nada apetecibles", "No logró entender cómo les gusta esta receta, lucen horribles", "Una aberración y nada más", "¿Pero no es el aceite para la parte de freír? no tiene sentido aquí, sólo es aceite, salsa y queso, un infierno ver esto", "Me da vibras de Taco Bell esto y se sabe que no es un buen restaurante", "No luce nada apetecible", "Mejor no hago enchiladas","Hay que cuidar a las madres latinas de esta década... al parecer son las últimas que sabrán cocinar", o "Se ven bastante feas", resultaron ser otros.



¿Tú qué piensas de esta manera de hacer enchiladas? Dinos en los comentarios.

