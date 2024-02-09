Jonathan Majors suma otras dos acusaciones de abuso físico y emocional: esto dicen sus exparejas

Video La ex de Jonathan Majors vivió un infierno a su lado: vio las 'red flags' demasiado tarde

A dos meses de que Jonathan Majors fuera declarado culpable de agresión y acoso contra su exnovia Grace Jabbari, se da a conocer el testimonio de otras dos antiguas parejas del actor de Marvel, quienes aseguran que también vivieron malos tratos a su lado.

‘The New York Times’ publicó el pasado 8 de febrero un reportaje con los testimonios de Emma Duncan y Maura Hooper, así como personas allegadas a ellas, quienes fueron pareja del intérprete de Kang, el conquistador. La primera de ellas, mantuvo una estuvo comprometida con Jonathan Majors de 2015 a 2019 y la segunda, tuvo una relación con él de 2013 a 2015.

Sus testimonios fueron recabados a través de entrevistas y declaraciones que hicieron en el juicio contra el intérprete el año pasado.

Ambas actrices coincidieron en que al inicio de las relaciones, él las llenaba de atención y gestos que parecían románticos (como llamarlas señora Majors), un comportamiento que ahora reconocen como una señal de alarma llamada ‘ love bombing’: “Al principio sientes ‘oh, estoy siendo amada, pero después sientes ‘estoy siendo borrada’”, comentó Emma Duncan.

Jonathan Majors.



Quien fuera la prometida de Majors relató múltiples episodios de violencia a lo largo de su relación con el actor de ‘Creed III’. Por ejemplo, en julio de 2016, aseguró, él “amenazó con estrangularla y matarla” durante una discusión que tuvieron mientras iban en el carro.

Ese mismo mes, ella lo visitó en el set de la película ‘Hostiles’ en Santa Fe, Nuevo México, y encontró mensajes con otra mujer en su Apple Watch. Cuando lo confrontó al respecto, él tiró el dispositivo por la venta de un taxi.

Una vez que llegaron a su hotel, Duncan empezó a hacer sus maletas para regresar a su casa y Majors “la aventó contra el sillón y la ahorcó”, además, amenazó con “matarla” y “asegurarse de que no pudiera tener hijos”.

Los abusos continuaron a lo largo de ese año. De acuerdo con la intérprete, en octubre de 2016 tuvieron una discusión en su departamento en Harlem, tras lo cual, él “estrelló su cuerpo contra el buzón”.

Alrededor de un año después, Jonathan Majors “la arrojó al piso y lastimó su frente contra la suya”.

En 2018, Emma Duncan no estuvo disponible por el teléfono por alrededor de 40 minutos y su entonces pareja “le dijo que debería suicidarse”.

Para 2019, hubo otro episodio de violencia. En “uno de los muchos intentos” de Duncan de terminar la relación, Jonathan Majors reaccionó volcando su mesa, rompiendo sillas del departamento y destruyendo reliquias familiares de ella. Ese año terminó la relación.

Una de las abogadas del actor de Marvel, Priya Chaudhry negó o dijo tener una versión diferente de los hechos.

El actor Jonathan Majors.



La dinámica entre Jonathan Majors y Maura Hooper no fue tan diferente.

Al inicio de la relación, documenta el diario neoyorquino, él le declaró un “amor profundo”, pero al poco tiempo se volvió controlador, al punto tal de dictarle dónde podía ir, con quién y cómo comportarse. Además, “no le permitió hablar con nadie sobre su relación”, por lo que ella se terminó “aislando de su sistema de apoyo”.

A los pocos meses de haber empezado su relación, ella se embarazó. Cuando le inrormó que había programado un aborto para dentro de dos semanas, él le inisitió en que lo hiciera antes. El día del procedimiento, él la llevó hasta la clínica, pero no la recogió, pese a que el personal le aconsejó que necesitaría un acompañante al regresar a casa. Debido a que tenía prohibido hablar de su relación, ella no pidió ayuda de nadie más.

En 2015, Hooper cuestionó a Majors por una infidelidad, de la cual tenía evidencia, y él respondió amenazando con suicidarse.

Un año después, cuando ya había terminado su relación, él se enteró de que ella había tenido una breve relación con un conocido, la llamó por teléfono y la insultó, diciéndole cosas como “puta”, “espero que te mueras, que te mates” o “voy a arrancarte de mi corazón como tú arrancaste al bebé de tus entrañas”. Esta conversación le dejó “traumas e ideas suicidas”.

La abogada de Majors matificó algunas de las declaraciones de la expareja de su cliente.

Jonathan Majors

Jonathan Majors habría tenido comportamientos inadecuados el set

El reportaje de ‘The New York Times’ también señala que el actor del Universo Cinematográfico de Marvel levantó alarmas en ambientes profesionales.

Al menos nueve personas del set de ‘Lovecraft Country’, serie del 2019, calificaron como “difícil” el ambiente que creó el actor a su alrededor, especialmente con las mujeres, y otras tres mujeres del equipo se quejaron con la casa productora, HBO, de sus comportamientos inadecuados.