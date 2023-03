¿Jonathan Majors fuera de Marvel tras acusaciones de violencia de género? Fans creen saberlo

En los últimos meses Jonathan Majors ha tenido un gran impacto en la industria del cine debido a su más recientes participaciones en 'Creed 3' y ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’ como uno de los nuevos villanos del MCU.

Jonathan Major es acusado y arrestado por supuestamente agredir a una mujer

Si bien su carrera parecía estar en la cima del éxito, ahora podría quedar marcada debido a que el pasado 25 de marzo el actor fue puesto bajo arresto en Chelsea, Manhattan, por presunta violencia de género, que incluye estrangulación, agresión y acoso.

Una mujer fue quien llamó al 911 y señaló a Jonathan Majors de haberla agredido físicamente. Además tuvo que ser trasladada al hospital y su condición es estable.

Si bien se confirmó que el famoso ya está en libertad, su abogada Priya Chaudhry aseguró que Majors no "hizo nada malo" y existen evidencias que lo prueban como testigos, imágenes en video y dos declaraciones escritas de la mujer retractándose de la denuncia.

De acuerdo al portal 'AP News', el actor ya está sufriendo las consecuencias de las acusaciones debido a que el Ejército de EUA suspendió su campaña publicitaria televisiva con Majors.

Jonathan Majors podría ya no ser 'Kang el conquistador' en las películas Marvel

Algo que se han preguntado los fans es qué pasará con su papel de Kang el conquistador dentro de las cintas Marvel, pues es el antagonista principal de las siguientes fases y aunque la empresa no ha emitido un comunicado oficial, su caso podría concluir en diversos escenarios de acuerdo a los fans.

Por ejemplo, el tiktoker De todo un Paco, quien es un influencer experto en cómics con más de tres millones de seguidores, opinó que en primera instancia Marvel podría perdonarlo y seguir siendo Kang; no obstante, otra consecuencia sería que Disney tomara acciones contundentes.

"Si hubiera cargos y luego pide perdón puede ser que Marvel lo pasara por alto, pero el problema no es Marvel sino Disney una empresa familiar que no permite esto. Yo creo que Disney no le va a dejar pasar nada.



El creador de contenido continuó explicando que Mayers también podría ser suspendido por algún tiempo, aunque esto sería poco probable y la consecuencia más grave terminaría en su inminente despido, lo cual significaría que otro actor tome su lugar como Kang.

"Y si hace falta un recast, lo hará y lo quitarán del medio porque no van a permitir que una persona con esa cuestión tan reciente esté involucrado con todos los proyectos".



Finalmente, De todo un Paco, aclaró que si es reemplazado no sería un problema para las tramas de las películas, ya que en las últimas se ha mostrado que las variantes de los personajes pueden tener diferentes formas físicas.

Los demás entusiastas del tema y el MCU estuvieron de acuerdo con sus puntos de vista y expresaron su opinión al respecto.

"Dejen que se compruebe si es culpable, no le vaya a pasar lo mismo que a Johnny Depp y después se arrepienten", "Están a tiempo de cambiarlo si es culpable, lo apoyo", "Concuerdo contigo, lo perdonan, lo suspenden o lo corren no hay de otra", "Conociendo a Disney seguro ya lo despidieron", "Yo creo que Disney no ha dicho nada porque no se ha encontrado culpable o inocente, están esperando para hacer su maniobra", "Si en verdad le hizo daño se merece que lo despidan y seguro su carrera desaparece", "Yo no quiero que lo reemplacen, pero es la mejor elección", es la manera en que se expresaron.



Por el momento Jonathan Majors unicamente está confirmado para aparecer en la segunda temporada de 'Loki', pero los demás proyectos que estaban planeados siguen sin una respuesta clara.

