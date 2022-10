Jennifer Lopez vs Shakira: la polémica en redes sociales que desataron los Premios Grammy

Jennifer Lopez admitió en su documental ‘Halftime’ que la decisión de la NFL de poner dos artistas en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV “fue la peor idea”.

La cantante en realidad no tenía nada en contra de cantar con Shakira, sino más bien por el corto tiempo que cada una iba a tener para interpretar sus más grandes éxitos.

A muchos de los fans de las cantantes tampoco les pareció justo que tuvieran que compartir este show. Desafortunadamente, muchas de sus críticas no se enfocaron en esta situación, sino en JLo y Shakira.

Desde ese entonces, se hizo visible en redes un desencuentro entre los seguidores de Shakira y la ‘Diva del Bronx’, el cual se avivó recientemente por un reconocimiento que tuvo Jennifer.

Jennifer Lopez vs Shakira: la polémica de la "artista latina más influyente" en redes sociales



El 7 de octubre de 2022, el equipo editorial de la Recording Academy, responsable de los Premios Grammy, publicó un artículo enfocado en la carrera de JLo.

“Run The World: cómo el superestrellato de triple amenaza de Jennifer Lopez llevó la cultura latina al centro del escenario” se titula el texto que rápidamente causó controversia en redes sociales.

¿La razón? Una frase en donde se expresa el impacto de Jennifer Lopez, de 53 años, como actriz, bailarina y cantante en el mundo.

“Jennifer López es posiblemente la artista latina más influyente de todos los tiempos”.

Esta oración causó opiniones divididas en redes sociales. Por un lado, miles de internautas mostraron su entusiasmo al ver que el trabajo de JLo en la industria del entretenimiento es reconocido.



Por el otro, una ola de ‘hate’ se desbordó debido a que muchos se indignaron por considerar a la ‘Diva del Bronx’ “la artista latina más influyente de todos los tiempos” y dejaron en claro a quien consideran realmente como tal: Shakira.



Muchos internautas coincidieron que no se les hacia justo este reconocimiento debido a que Jennifer no nació en Latinoamérica, sino que es originaria de EE.UU (JLo tiene ascendencia latina gracias a sus padres puertorriqueños, David López y Guadalupe Rodríguez).



Otros más expresaron que, de acuerdo con ellos, el éxito que tiene Shakira, de 45 años, como cantante supera a Jennifer Lopez.

En datos duros, relacionados únicamente con los Premios Grammy, la cantante de ‘Te Felicito ha ganado 3 Grammy Awards y 11 Latin Grammys (12 si se cuenta su premio honorario de 2011); mientras que JLo aún no ha logrado llevarse este galardón.

"¡Vamos @RecordingAcad! ¿Cuánto pagó JLo por esto? Como dijiste, ella es una artista nominada al Grammy. No me malinterpretes, me gusta. Pero ella no está ni cerca de la influencia de Shakira. ¡Shakira es conocida en todo el mundo y de hecho ganó 13 Latin Grammys y 3 Grammys!"



No obstante, miles de fans de Jennifer advirtieron que ella no sólo brilla como cantante, sino también como actriz y estrella en la industria del entretenamiento.



JLo ha actuado en más de 30 películas en su vida, desde comedias románticas como ‘Experta en bodas’ (que puedes ver gratis en ViX) hasta dramas como ‘Hustle’, filme que le valió ser nominada como Mejor Actriz de Reparto en los Golden Globes.

"Jennifer López es sin duda la artista #latina más influyente de todos los tiempos. Su música, películas y sus pasos de baile son bien conocidos en todo el mundo. 'Halftime', su documental con Nextflix no solo inauguró el Festival Tribeca 2022, sino que se transmitió en 86 países durante semanas."