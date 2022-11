Belinda tiene una doble en TikTok y su parecido es surreal: la famosa lo comprobó en persona

Isabela Chávez es una modelo trans que se viralizó en TikTok por su lucir idéntica a la cantante y actriz española Belinda, así como le ha pasado a otras usuarias de la plataforma como Anais Garmendia Benitez (por su gran parecido con Selena Quintanilla).

La joven de 23 años vive en Tijuana, México, y sube a su cuenta @isabelachavez20 contenido relacionado con sus transformaciones para los escenarios drag, así como videos de humor en los que demuestra su personalidad cómica.

Isabela Chávez, la modelo trans mexicana, es idéntica a Belinda

La chica trans se dedica a imitar a diversas famosas en ‘Latino’s Bar’, desde Paquita la del Barrio, pasando por Ana Bárbara y hasta Paulina Rubio. Sin embargo, sus seguidores en redes sociales prefieren verla caracterizada como Belinda, porque es la celebridad con la que más semejanza física comparte.

De hecho, en la sección de comentarios miles de personas alaban el gran trabajo de transformación de Isabela, porque sabe como lucir exactamente igual a la ‘Santa de los amores’, apodo que recientemente le acuñaron a Belinda sus seguidores en redes sociales.

“¡Wow! Pensé que era Belinda, se parece muchísimo”, “¿Qué?, ¿Cómo que este no es el perfil de la mismísima Belinda? Es exactamente igual”, “Al ver el video juré que era Beli, qué impresión”, “Solo porque camina diferente las puedo identificar, porque de la cara están igual”, “Igualititita a Belinda”, “San Belinda que no tenga mal de amores por confundirte con esta chica, pero yo no tengo la culpa de que sean tan parecidas” o “Santa patrona de los amores, chicas hermosas en este mundo abundan y que mejor que sean tan bellas como mi Beli”.

Incluso en la sección de comentarios de uno de sus videoclips, publicado el 12 de octubre de 2022, la mexicana explicó que si sale a la calle disfrazada de Belinda los transeúntes la confunden con la famosa, al grado de pedirle fotos o preguntarle por su nombre para confirmar si se trata o no de la cantante.

Isabela Chávez conoció a Belinda y la cantante la llenó de regalos

La chica trans acudió a un concierto de Belinda en Tijuana, el 8 de octubre de 2022, en el cual tuvo la oportunidad de conocer personalmente a la famosa. Si bien el tiempo de su reunión fue corto, la intérprete de ‘Boba niña nice‘ (2003) aprovechó para darle más que un autógrafo a Isabela.

Dentro de una mochila rosa en forma de oso de peluche, ‘Beli’ le obsequió uno de sus vestuarios usados para el video musical ‘La niña de la escuela’ (2021), el conjunto deportivo rosado lleno de pedrería que se aprecia en las tomas finales.

A través de un videoclip, la artista Drag hizo un ‘unboxing’ (término popularmente usado en Internet para referirse a videos en los que se desempaquetan objetos) del regalo de Belinda. Explicó que el vestuario le quedó a la perfección e igualmente mencionó que su segundo regalo fue una revista InStyle autografiada, en la que Belinda protagonizó la portada.

¿Qué te pareció el detalle de Belinda a Isabela Chávez? Cuéntanos en los comentarios si crees que ambas chicas se parecen tanto como dicen en redes sociales.