Bella Hadid se arrepiente de la cirugía plástica que se hizo a los 14 años: así se veía antes

Bella Hadid se roba las miradas cada vez que desfila por las pasarelas de los diseñadores más reconocidos de la industria de la moda o se presenta en la alfombra roja de algún evento social.

Su mirada penetrante, su caminata segura y con ritmo propio, y su talento en la pasarela o frente a la cámara la han llevado a ser una de las modelos más reconocidas del momento.

No obstante, su belleza constantemente es cuestionada. Algunos la juzgan incluso de haberse excedido en cirugías plásticas. No obstante, Hadid realmente sólo se ha hecho un retoque estético, del cual incluso se arrepiente.

Bella Hadid se arrepiente de la rinoplastia que se hizo a los 14 años de edad



El semblante que Bella Hadid presume a sus 25 años de edad dista bastante de su apariencia cuando era adolescente.

Uno de sus mayores cambios fue la forma de su nariz: la cual pasó de ser aguileña y prominente, similar a la de su padre Mohamed Hadid, de ascendencia Palestina, a ser fina y respingada.

Este cambio de su nariz lo vivió a los 14 años, edad en la que se sometió a su primera y última cirugía plástica: una rinoplastia.

Para sorpresa de muchos, esta es el único retoque estético que Bella se ha hecho, según confesó para ‘Vogue’. En dicha entrevista, también expresó su arrepentimiento ante esta cirugía, la cual le arrebató un rasgo característico de sus antepasados.

“Ojalá hubiera conservado la nariz de mis antepasados. Creo que me hubiera adaptado a ella”.

Bella Hadid explicó cómo cambió su apariencia sin necesidad de retoques estéticos



Muchas personas creen que Bella es una cliente frecuente del bisturí. Incluso existen rumores que ha buscado parecerse a la supermodelo Carla Bruni.

Sin embargo, la más chica de las hermanas Hadid declaró que no se ha hecho los retoques estéticos que constantemente se le adjudican como levantarse los ojos, limarse la mandíbula o rellenarse los labios con fillers.

Bella explicó que el cambio que vivió su rostro de adolescente a hoy en día se debe principalmente a que creció.

“Estoy bastante segura de que no te ves igual ahora que cuando tenías 13, ¿verdad? Nunca he usado fillers. Pongamos fin a eso. No tengo ningún problema con eso, pero no es para mí".



La modelo también detalló que el secreto para lucir con los ojos levantados y ligeramente rasgados se debe a nada menos que cinta adhesiva, “el truco más viejo” para tener un retoque inmediato en el rostro.

Hoy en día, Bella se siente un poco más cómoda con su físico, algo que realmente le costó trabajo lograr, ya que durante años fue víctima de opiniones negativas que criticaban su cuerpo y rostro.

“Yo era la hermana más fea. Yo era la morena. No era tan genial como Gigi, ni tan extrovertida. Eso es realmente lo que la gente decía de mí. Y desafortunadamente cuando te dicen cosas tantas veces, simplemente lo crees”.



Trabajar y cuidar su salud mental y estar comprometida con su trabajo como modelo le ha ayudado a aceptarse como es y reconocer el gran esfuerzo que ha hecho.