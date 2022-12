Tiktoker pide “no romantizar” embarazos de jóvenes: abre debate sobre la edad para tener hijos

Así como Internet nos regala tiernas historias de madres e hijos, también puede ser un espacio en el que algunas mujeres, como la autora Suka Nasrallah, hablen con sinceridad de lo “hermosa y fea” que es la maternidad al mismo tiempo.

De igual manera, una mujer relató a ‘Daily Mail’ arrepentirse de haber gastado más de 100 mil dólares para tener un hijo.

Ahora, una influencer usó su plataforma para abrir un debate sobre si se debería romantizar embarazarse y tener hijos a cierta edad.

Influencer pide no “romantizar” el embarazo a una edad temprana

Dhasia Wezka es una creadora de contenido especializada en la moda y belleza, aunque también suele publicar múltiples detalles de su vida diaria, así como sus opiniones sobre diversos temas en redes sociales.

En especial, ha trabajado de la mano de algunas marcas de salud femenina, promoviendo la educación sexual.

El pasado 22 de noviembre, la youtuber tomó su cuenta de TikTok para opinar contundentemente sobre el embarazo a una temprana edad.



Sin motivo aparente, Dhasia expresó:

“Yo voy a decir algo y sé que me van a odiar muchos. Estoy harta de ver cómo romantizan el embarazo a temprana edad en redes sociales: no está bien embarazarse a temprana edad ni cuando eres adolescente ni cuando estás entrando a la vida adulta”.



En especial, se refirió a otros creadores de contenido que, con menos de 25 años, “quieren vender el cuento de hadas de que embarazarse a temprana edad está bien padre”.

Entre los argumentos que expuso estuvieron que, a esas edades, “ni siquiera han tomado terapia, o han trabajado en ellos, no han crecido personalmente, emocionalmente” y que no saben cuidarse a sí mismos.

En el caso de los creadores de contenido, también resaltó que podrían influenciar a sus fans, especialmente adolescentes y jóvenes, a tener hijos tempranamente sin tomar en cuenta su situación económica.

En el video que alcanzó más de 1 millón de ‘likes’ comentó cuál considera que es la etapa ideal para tener hijos:

“A mí se me hace muchísimo mejor después de los 35 (años) tener hijos, cada quien, pero antes de los 25 años digo ‘¡ay, por qué!’”.



En la sección de comentarios, sus espectadores se dividieron entre quienes coincidieron con ella y quienes discreparon.

“Y lo peor es que la gente dice ‘tienen dinero para mantenerlos’. No solo es lo económico, es la responsabilidad y el amor que les tienes que dar”, “Tantos idiomas y decidiste hablar con la verdad”, “Ser económicamente estable no significa estar listo para ser padre”, “Tiene mucha razón esta mujer”, “Gracias por hacer este video”, “Tan cierto, además siento que es la prueba de que hace falta educación sexual en casa, escuela y lo tabú que es el tema”, comentaron algunos de ellos.



En ese sentido, varias madres incluso se atrevieron a contar su propia experiencia con la maternidad:

“Tuve a mi hijo a los 20, no se lo deseo a nadie”, “Fui mamá a los 21 años y concuerdo contigo totalmente, no es fácil en lo absoluto”, “Yo tuve hijos muy joven y la verdad no quiero que mis hijos sean padres jóvenes”, “Yo a mis 26 y embarazada digo que no es bonito un embarazo”, “Tengo 17 años y acabo de ser mamá y juro que me arrepiento de no haber sanado más a mi persona”.



Del lado contario, hubo internautas que comentaron que no ven nada de malo tener hijos a una temprana edad o que no hay necesidad de opinar de las vidas de otras personas:

“No es nuestra vida, al final de cuentas tú no vas a cuidar, pagar todos los gastos… Yo no opino de la vida de los demás”, “Sí y no. Creo que el hecho de aceptarlo (el bebé) ya implica una responsabilidad”, “No lo están romantizando, solo están compartiendo su progreso”, “Hay gente que madura más rápido (...) La edad después de los 20 no tiene nada que ver, lo que importa es la estabilidad y madurez de la persona”, “No te toca a ti decidir u opinar sobre ellos”, “Si tienes el dinero, ¿qué tiene de malo?”



Y tú, ¿qué piensas al respecto? Cuéntanos en los comentarios si crees que hay una edad ideal para tener hijos.