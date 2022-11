Mamá cree que no es compatible con su hija y se hace viral: “No la aguantaré 13 años más”

Ahora, en Reddit, una madre soltera que comparte la custodia de su hija de cinco años con su ex pareja se ha vuelto popular al comentar en el foro ‘Regretful parents’ (‘Padres arrepentidos’ en español) que “no le gusta su hija”, por lo que no creía aguantar 13 años más criándola.

“Sé que todo es mayormente mi culpa. No he sido tan buena madre. Realmente lo he intentado, pero ha sido muy difícil. Trabajo muy duro para mantener un hogar bueno y cálido. Solo trabajo en el horario escolar, por lo que mi hija nunca ha estado al cuidado de otros. Todo lo que hago, lo hago por ella. Y nunca es lo suficientemente bueno. Nunca conoceré a una persona que quiera compartir una vida conmigo y con esta personita ingrata, enojada y grosera con la que ahora estoy atrapada durante la próxima década y media”, se puede leer en la publicación de una mamá anónima en Reddit.

Mamá no cree ser compatible con su hija y se hace viral

La mamá viral ocultó su verdadera identidad bajo el pseudónimo ‘halflitandilliterate’, pero expresó varios puntos negativos que ha notado en su hija, como que es tímida con otros adultos, es mala para compartir, fanfarronea mucho, es muy competitiva y mal perdedora. Incluso admite que no tiene amigos porque otras mamás han decidido que es demasiado "mala".

En su opinión, la mujer cree que existe una incompatibilidad entre las personalidades de ella y de su hija y por eso trata de ser consciente de sus propias reacciones para evitar algún trauma infantil. Un aspecto que intentó evitar con su propio método de crianza sin replicar el de sus padres, pero falló en el intento.

“Es una niña muy creativa e inteligente, pero es terca. Prefiere no comer nada que comer algo que no le gusta. Ella se niega a usar ciertas prendas por su color o textura. Tiene ansiedad social. Es muy obstinada y cree en sí misma. Tiene un sentido muy fuerte de la "justicia" en el sentido de que cree que ella y yo deberíamos ser iguales y piensa que es injusto que yo haga las reglas. Siento que he hecho un mal trabajo al disciplinarla, me preocupaba ser como mi madre, así que probablemente me volví hacia el otro lado y traté de fomentar la autonomía, pero tal vez debería ser más firme”, se puede leer en la publicación de Reddit.



Eso sí, la madre de familia admitió que no solo es culpa de su hija los problemas sociales que presenta, también asume la responsabilidad como su mentora. Incluso explicó que sospecha que su nena además de padecer ansiedad, se encuentra en un nivel funcional del espectro autista.