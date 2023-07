Hombre se sometió a más de 30 cirugías para parecerse a Ricky Martin: ahora sufre consecuencias

La historia de Fran Mariano nos demuestra hasta dónde puede llegar la obsesión por nuestros ídolos y cómo puede afectar nuestras vidas de manera drástica.

Fran, un hombre argentino de 33 años, se ha sometido a más de 30 cirugías estéticas con el objetivo de parecerse al famoso cantante puertorriqueño Ricky Martin. Su afán por alcanzar la imagen de su ídolo lo llevó a una espiral peligrosa y actualmente está enfrentando graves consecuencias para su salud, lo que ha generado repercusión a nivel mundial.

La historia de Fran Mariano comenzó en el 2011, cuando participó en el programa de televisión argentino 'Cuestión de peso'.

En ese entonces, pesaba 173 kilogramos, pero logró perder peso gracias al apoyo del programa; sin embargo, una vez que alcanzó su peso ideal, su deseo de parecerse a Ricky Martin se apoderó de él y se sometió a numerosas cirugías estéticas a lo largo de una década.

Fran Mariano ha perdido la cuenta de la cantidad exacta de cirugías a las que se ha sometido, pero estima que son al menos 30.

Entre las intervenciones que ha mencionado se encuentran tres operaciones en el mentón, modificaciones en los pómulos, cuatro en la nariz, lifting en el cuello, liposucción en la papada, tres en el tórax, aumento de glúteos y el uso recurrente de bótox en los labios.

Sin embargo, su sueño de lucir como Ricky Martin se vio truncado cuando cayó en manos de un cirujano polémico llamado Aníbal Lotocki, un controvertido médico que le aplicó aceite de motocicleta en el rostro, lo que le causó severos problemas de salud.

A partir de entonces, Fran Mariano ha perdido la sensibilidad en la mitad de su rostro, incluyendo el mentón y la nariz, además ha experimentado una pérdida del 25 por ciento de su capacidad visual.

Las consecuencias no se detienen ahí. Recientemente, Fran estuvo hospitalizado debido a una infección grave en uno de sus pies, originada por una sustancia que le inyectaron en uno de sus glúteos y existe el riesgo de que, si la infección no mejora, podría perder su pierna.

Esta situación ha generado gran preocupación y tristeza en el joven, quien siente que, a sus 33 años, no puede vivir la vida plenamente debido a los problemas de salud derivados de su obsesión por parecerse a su ídolo.

"Yo no tengo respirador ni me falla la cabeza, pero tengo rota el alma, no puede ser que con 33 años no pueda vivir la vida que quiero”, expresó en una nota de voz al periodista Juan Etchegoyen.

En redes sociales suma más de 182 mil seguidores, quienes le dan comentarios de apoyo y muestras de cariño, esperando que mejore su estado de salud; sin embargo, también hay quienes han señalado que su historia es una advertencia sobre qué tan lejos nos puede llevar el fanatismo.

"Es triste ver cómo el deseo de parecerse a alguien puede llevar a consecuencias tan graves. Espero que Fran encuentre la fuerza para superar esta situación y que su historia sirva de advertencia sobre los peligros de la obsesión", "Fran, te envío todo mi apoyo en este momento difícil. Recuerda que eres valioso tal como eres, y tu historia de superación es inspiradora, "La salud y el bienestar deben ser siempre nuestra prioridad", "Como fan de Ricky Martin, entiendo la admiración y el deseo de parecerse a nuestro ídolo, pero es importante recordar que la verdadera belleza radica en ser uno mismo", se lee en los comentarios.