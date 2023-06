Joven termina la universidad y descubre que estudió una carrera que no existe: "todo estuvo mal"

Los usuarios de TikTok exponen cada día las injusticias que llegan a vivir en sus trabajos o en sus escuelas y en ocasiones, se pueden hacer tan virales que captan la atención de manera inmedita, tal como le pasó a una ex estudiante mexicana.

Joven se entera que su carrera no existe al tramitar su título: historia se hizo viral en TikTok

Halis Montero es una chica que no dudó en exponer la pesadilla que está viviendo actualmente debido a su antigua escuela, pues se enteró que al parecer la licenciatura que cursó no existe.

Fue el 5 de junio cuando en la red social posteo una story time explicando lo que pasó. Ella narró que escogió una escuela de maestros en el estado de Guerrero para cursar la carrera de Educación Especial.

Al ir pasando el tiempo, ella se dio cuenta que le gustaba lo que estaba aprendiendo; no obstante, de un día para otro le notificaron que la licenciatura en adelante sería conocida como Inclusión Educativa.

Si bien ante sus ojos parecía que solo le habían cambiando el nombre, al finalizar sus estudios 4 años después, notó diversas irregularidades. Por ejemplo, se le notificó que debía validar dos semestres de inglés en una semana y pese a que no estuvo de acuerdo, lo hizo al igual que el resto de sus compañeros.



El problema escaló cuando quiso tramitar su título, puesto que ya había cumplido todos los requisitos y obtuvo un empleo en el área de su supuesta carrera, pero la universidad se lo negó.

"Fui a la Dirección de Profesiones del país para preguntar si la Normal (es decir la escuela) tenía esta licenciatura registrada y si me podían expedir un título o cédula profesional provisional. Me dijeron "No, no está, no existe" y efectivamente, la escuela me tuvo estudiando una licenciatura que no existía, que no estaba registrada, que no era oficial y pues sí, no había títulos", fue parte de su discurso.



Halis Montero aceveró que fue con las autoridades correspondientes para que le ayudarán, pero que no lo hicieron porque mencionaron que lo debía arreglar con la escuela.

En un esfuerzo para obtener el título por el cual pagó, se le ocurrió demandar a la institución educativa, pero sabía que ella sola no ganaría el caso, así que no procedió.

En un tercer video la tiktoker se pronunció molesta debido a que tras hacerse viral su historia en redes, maestros de su universidad le "tiraron hate" y le pidieron a los demás compañeros de la joven que "no le siguieran el juego".

"No sé de qué hablan para mí estudiar no es un juego porque no es un juego cada vez que ellos me pidieron dinero para pagar mis cuotas semestrales y las tuvieron. Par mí no fue un juego cuando me dijeron "entrégame tu tesis" y la entregué en tiempo y forma, ni tanto fue un juego cuando ellos me pidieron cifras grandes de dinero para darme mi título", fue su respuesta a las acusaciones.

Halis Montero recibió todo tipo de comentarios en su cuenta de TikTok

Halis logró acumular 1.7 millones de vistas en TikTok hasta el momento y en los comentarios, algunas personas remarcaron que también estudiaron la carrera de Inclusión Educativa en diversos estados de México, pero no habían tenido problemas con sus títulos.

Otra parte se dedicó a atacarla por no haber investigado bien su carerra y universidad, pero en general, las personas le han mostrado su apoyo con el fin de que todo sea solucionado.

La protagonista de la historia hace un par de horas confirmó que la carrera que estudió ya tiene una clave oficial, lo cual significa que pronto podría obtener el título, aunque se desconoce si esto se logró con la ayuda de las autoridades o por la viralidad de sus videos.



¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

